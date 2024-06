La regina Camilla illumina il Trooping the Colour 2024: il look salvia con perle e spilla preziosa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È partito il Trooping the Colour 2024, l'evento celebrativo che ogni anno la Royal Family britannica organizza per festeggiare simbolicamente il compleanno del re. Cosa prevede? Una parata militare dei reggimenti del Commonwealth e della British Army e la reunion dei reali sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi e assistere ai voli aerei della Raf. Questa edizione era particolarmente attesa perché ha segnato il ritorno di Kate Middleton sotto i riflettori dopo i problemi di salute (come lei stessa aveva preannunciato ieri sera con un post social) ma a farla da protagonista è stata anche la regina Camilla. Ha accompagnato il marito Carlo III a bordo della Ascot Landau, apparendo super chic in bianco e salvia.

Il look di Camilla al Trooping the Colour

La presenza della regina Camilla al Trooping the Colour 2024 non è mai stata in forse, anzi, se il marito Carlo avesse disertato l'evento per motivi di salute, sarebbe stata lei insieme al principe William la maggiore rappresentante della casa reale. Per fortuna, però, i medici hanno dato l'ok al sovrano, a patto che non partecipasse alla parata a cavallo (ed è per questo che ha sfilato in carrozza). Se quest'ultimo, come richiesto dalla tradizione, ha sfoggiato gli abiti militari d'ordinanza, la moglie ha preferito un completo chic e bon-ton in bianco e salvia, due dei colori simbolo di stagione. Ha indossato un coordinato con vestito e cappotto in tinta di Anna Valentine, una delle sue stiliste preferite, entrambi in crêpe di seta in un verde salvia chiarissimo ma con le cuciture total white a effetto furry.

Camilla in Anna Valentine

Gli accessori preziosi della regina Camilla

A completare l'outfit di Camilla non è mancato il cappellino in pieno stile british, per la precisione un modello a falda larga total white di Philip Treacy, la cui particolarità sta nelle decorazioni floreali in tinta sul lato. Sul petto ha sfoggiato una spilla in preziosi cristalli che nasconde un omaggio: è il simbolo delle Grenadier Guards, di cui lei stessa è colonnello (la stessa cosa è stata fatta anche da Kate Middleton, che per il ritorno in pubblico al Trooping the Colour ha agganciato all'abito la spilla dell'Irish Guards Regimental). Per quanto riguarda i gioielli, la sovrana ha optato per una parure di perle con orecchini e collana coordinati (un chiaro riferimento alla vecchia sovrana Elisabetta II, che per tutta la vita ha amato queste pietre preziose). Chi si aggiudica il titolo di regina di stile della parata tra lei e Kate Middleton?

L'arrivo di Carlo e Camilla al Trooping the Colour