Perché Kate Middleton si è vestita di bianco per il ritorno in pubblico al Trooping the Colour 2024 Questa edizione del Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno del re, era particolarmente attesa, il motivo? Ha segnato il ritorno in pubblico di Kate Middleton: ecco per quale motivo la principessa si è vestita di bianco per questa giornata speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per la Royal Family britannica: a partire dalle 12 (ora italiana) va in scena il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare con cui ogni anno viene celebrato simbolicamente il compleanno del re. A dare il "via alle danze" è una sfilata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, subito dopo i membri più in vista di casa Windsor si riuniscono sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi e assistere ai voli aerei della Raf. Per quale motivo quest'anno l'evento era particolarmente atteso? Innanzitutto è arrivato dopo uno dei momenti più difficili mai vissuti dalla monarchia britannica e, come se non bastasse, ha anche segnato il ritorno in pubblico di Kate Middleton dopo l'annuncio della malattia.

Kate Middleton torna in pubblico al Trooping the Colour

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri per la famiglia Windsor: re Carlo III si è sottoposto a un intervento alla prostata e ha scoperto di avere il cancro, limitando le sue uscite pubbliche fino a quando le cure non hanno cominciato ad avere esiti positivi. Anche Kate Middleton si è ritrovata ad affrontare lo stesso problema, solo che ha preferito affrontare tutto in forma privata evitando i riflettori. Ieri, poi, è tornata a sorpresa sui social e, oltre ad aver rivelato di essersi sottoposta a una chemioterapia preventiva, ha anche preannunciato che avrebbe partecipato al Trooping the Colour. Se nel ritratto condiviso su Instagram ha lasciato spazio allo stile casual ma sofisticato con giacca gessata e jeans, per la parata a bordo della Glass State Coach ha preferito rispolverare i suoi tanto amati look bon-ton.

L'arrivo di Kate al Trooping the Colour

Il significato simbolico del look bianco di Kate Middleton

La scelta di stile di Kate Middleton per il ritorno in pubblico in occasione del Trooping the Colour è stata tutt'altro che casuale e a dimostrarlo è stato prima di tutto il colore sfoggiato. La principessa ha detto no alle tinte pastello e alle nuance vitaminiche in pieno stile estivo, ha preferito illuminare l'evento in total white con vestito e cappello coordinati ("spezzati" solo dal fiocco al collo e dai dettagli dark sul cappello). Il bianco è il colore della trasparenza, della luce, della purezza, nonché il simbolo di una nuova vita, di desiderio di libertà e di serenità. Sebbene al momento sia ancora alle prese con le cure contro il cancro, ha voluto puntare tutto su un outfit che rappresentasse a pieno la sua forza, la sua speranza e la sua voglia di ricominciare.

Chi ha firmato l'abito bianco col fiocco di Kate Middleton

Kate Middleton al Trooping the Colour 2024 è tornata a indossare gli abiti bon-ton in pieno stile principesco. Si è affidata a Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, scegliendo un candido modello dalla silhouette dritta con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe e un maxi fiocco a righe black&white al collo (ripreso anche con un dettaglio dark intorno al punto vita). Non ha rinunciato al classico cappellino in pieno mood britannico, anzi, ha arricchito l'elegante acconciatura raccolta con un copricapo rigido sempre in bianco e nero di Phillip Treacy, mentre alle orecchie ha sfoggiato delle perle "a grappolo" di Cassandra Goad. La principessa aveva già indossato gli stessi orecchini in passato, lo aveva fatto al battesimo del figlio Louis nel 2019 e alla cerimonia finale di Wimbledon 2023, a prova del fatto che sono tra i gioielli della sua collezione personale che più ama.

Kate Middleton in Jenny Packham

Quale spilla ha indossato Kate Middleton al Trooping the Colour

Nel look di Kate Middleton non è mancata neppure la spilla agganciata sul petto. Questa volta, però, non ha optato per uno dei preziosi gioielli della collezione reale, ha preferito rendere omaggio all'Irish Guards Regimental, il reggimento militare di cui è colonnello e al quale proprio di recente aveva inviato una lettera di scuse per non aver potuto presenziare a una delle tradizionali parate celebrative. Ha poi aggiunto una clutch nera firmata Mulberry e un paio di pumps candide col tacco a spillo di Jimmy Choo. Make-up dai toni naturali, sorriso sereno e classe innata: Kate Middleton continua a essere un'indiscussa icona fashion anche in questo momento difficile della sua vita.

Il ritorno in pubblico di Kate