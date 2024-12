video suggerito

Ilary Blasi con jumpsuit total black per la serata a St.Moritz con Michelle Hunziker Ilary Blasi è in vacanza a St.Moritz, dove sta trascorrendo un weekend in montagna con Michelle Hunziker, la figlia Chanel Totti e il fidanzato Bastian Muller. Per la cena la conduttrice ha optato per un look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Ilary Blasi sta trascorrendo un weekend speciale in montagna, a St.Moritz, insieme all'amica Michelle Hunziker, la figlia Chanel Totti e il fidanzato Bastian Muller. A pochi giorni dall'annuncio della serie Netflix che la vedrà protagonista, Ilary, la conduttrice si sta ritagliando dei momenti in famiglia, dopo aver addobbato la sua casa per le feste di Natale. Durante questo weekend in montagna non sono mancate le serate eleganti, tra spettacoli dal vivo e look da festa. Per la cena a St.Moritz, Ilary Blasi punta sul total black con una jumpsuit cut out.

Il look di Ilary Blasi per le feste a St.Moritz

Ilary Blasi sceglie il total black per la vacanza a St.Moritz. La conduttrice ha indossato una tuta nera smanicata con scollo a cuore e un particolare cut out sotto il décolléte. Il dettaglio cut out è ripreso anche sulla schiena, con una scollatura quadrata che riprende il pattern della parte davanti.

Ilary Blasi con una jumpsuit cut out

La jumpsuit scelta da Blasi è con un paio di pantaloni neri sartoriali a vita alta che cadono dritti, abbinata a un paio di décolléte luminosissime a punta. La tuta è firmata Self Portrait, brand statunitense, e si può trovare sui alcuni e-commerce second hand a 182 euro, visto che si tratta di un capo di una vecchia collezione. La jumpsuit è perfetta per coloro che sono indecisi tra un set coordinato composto da giacca, top e pantaloni oppure un abito più strutturato. La scelta di puntare sul total black, invece, si colloca sulla scia delle ultime apparizioni in pubblico di Ilary Blasi, dove l'abbiamo vista indossare abiti sartoriali e monocromo.

La jumpsuit di Self Portrait