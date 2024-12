video suggerito

Com’è fatto l’albero di Natale di Ilary Blasi, la conduttrice: “Ho messo solo l’ultima pallina” Il Natale è arrivato anche a casa di Ilary Blasi: la conduttrice e la figlia Chanel Totti hanno mostrato sui loro profili social come hanno addobbato il grande abete natalizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Anche a casa di Ilary Blasi e Chanel Totti è arrivato il Natale. La conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram il making of dell'albero che, come da tendenza per questo inverno 2024, è bianco e con addobbi luminosi verde metallizzati e foglie. Per Blasi si tratta di un periodo pieno di novità: dopo un viaggio a New York con Bastian Muller, la conduttrice si prepara a tornare su Netflix con la serie Ilary, come ha annunciato sui social pochi giorni fa. A pochi giorni dal Natale, anche tante altre celebrities si stanno preparando alle festività addobbando i loro alberi, tra queste troviamo Belèn Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Chiara Ferragni, riempiendo ogni anno come di consueto i social di abeti meravigliosi. Scopriamo come ha scelto di addobbare l'albero Ilary Blasi.

Com'è l'albero di Natale di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha deciso di puntare sul bianco per l'albero di Natale 2024. Nelle storie Instagram vediamo anche come l'albero sia stato assemblato e poi addobbato: con una bomboletta ad hoc è stato dato il tocco definitivo di colore, con l'abete natalizio addobbato come se fosse innevato. Il colore, senza l'effetto dello spray, sarebbe stato del classico verde bosco con punte di bianco. A realizzare l'albero è stato il Villaggio di Natale di Solara di Roma.

L'albero di Natale di Ilary Blasi

Le palline e gli altri addobbi sono tutti sui toni del verde che si stagliano rispetto al bianco dell'albero e alle luci fredde che contribuiscono all'effetto ghiaccio del grande abete. L'altro ornamento verde sono delle foglie (finte) che contribuiscono a dare un'allure più naturale all'abete.

Ilary Blasi aggiunge l'ultima pallina all'albero

L'effetto finale, immortalato sia da Ilary Blasi che da Chanel Totti, è piuttosto suggestivo soprattutto al buio la stanza completamente priva di luci è illuminata dalla magia dell'albero bianco, più di un abete natalizio e quasi un oggetto di arredamento a sé stante.

L'albero completato