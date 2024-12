Natale 2024, l’albero bianco è il must delle feste: come lo hanno addobbato le star

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2024 si avvicina ed è arrivato il momento di cominciare a decorare casa in vista delle cene e dei pranzi con le persone care. Certo, in molti lo hanno già fatto seguendo il trend del "Natale in anticipo" che spopola ormai da due mesi, ma chi intende rispettare la tradizione di sicuro aspetterà almeno fino all'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata in cui ci si dà agli addobbi, almeno secondo l'usanza comune. Qual è l'albero più alla moda del momento? Quello total white con dei rami candidi dall'effetto innevato. A imporre la mania sono state le star, che ormai già da diverse settimane si stanno servendo dei social per mostrare le meravigliose decorazioni a tema natalizio che hanno scelto per quest'anno.

Natale 2024, come addobbare un albero bianco

Gli alberi di Natale total white sono i più trendy del momento ma come vanno addobbati? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il bianco risulta essere particolarmente versatile, visto che può essere abbinato praticamente a ogni colore. Stando alla moda di stagione, addobbi e palline andrebbero coordinate ai candidi rami, a patto che si usino all-over delle lucine scintillanti. In alternativa si può alternare il bianco e oro o il bianco e argento, così da spezzare il total white con un tocco di eleganza. I più originali, invece, possono optare per delle nuance a contrasto, da quelle tradizionali legate al Natale come il rosso e il verde a quelle più audaci come il rosa e il blu elettrico.

Le star che hanno scelto un albero bianco per Natale 2024

Ad aver contribuito a rendere virale il trend degli alberi di Natale bianchi sono state le star, che ormai dall'inizio di dicembre stanno usando i social per rivelare gli addobbi magici e spettacolari scelti per le feste 2024. A dare il via alle danze è stata Kim Kardashian, che ha optato per un enorme abete coperto di neve finta e decorato con centinaia di led argentati.

Albero di Natale di Simona Ventura

Tra le celebrities italiane che hanno seguito la mania ci sono Michelle Huzniker (che ha usato dei peluche al posto delle palline), Simona Ventura, che ha abbinato ai rami bianchi delle palline in tinta cromate o a effetto perla, mentre "l'ultima arrivata" Elisabetta Canalis ha aggiunto qualche tocco di oro con le lucine. Insomma, a quanto pare il Natale 2024 dei volti noti dello spettacolo sarà candido: in quanti prenderanno ispirazione da loro?

Albero di Natale di Elisabetta Canalis