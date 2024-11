Ilary Blasi in viaggio a New York: cos’è Sleep no More l’esperienza di coppia con Bastian Muller

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

llary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con il compagno Bastian Muller a New York. Una fuga d'amore per la coppia mentre impazzano le voci su una possibile gravidanza della conduttrice. Blasi, nel frattempo, si è presa una pausa dalla televisione, facendo però il suo ritorno qualche settimana fa in occasione della semifinale di Tu sì que vales. Tra passeggiate romantiche sul Brooklyn Bridge e cene esclusive, non sono mancate le esperienze particolari, come quella fatta al McKittrick Hotel.

L'esperienza itinerante di Ilary Blasi a New York

Nelle storie Instagram, Bastian Muller e Ilary Blasi hanno condiviso uno scatto mentre indossano delle maschere bianche con la scritta "a special kind of experience" ("un'esperienza speciale"). Si tratta di una delle moltissime secret experience che si tengono a New York e che incrociano spettacolo ed esperienze itineranti. Quella scelta dalla coppia è Sleep no more ed è un esempio perfetto per chi cerca qualcosa di diverso da fare nella Grande Mela, al di fuori dei tradizionali tour turistici.

Le maschere di Sleep No More

Questo spettacolo itinerante è ambientato in tre magazzini di sei piani abbandonati nel quartiere di Chelsea in cui la compagnia britannica Punchdrunk ha riportato in scena Macbeth di Shakespeare (in versione rivisitata e ambientata negli Trenta) dal titolo di Sleep No More. Non vi aspettate però un tradizionale spettacolo di William Shakespeare: non ci sono dialoghi e a parlare sono soltanto i corpi degli attori. Uno spettacolo itinerante tutto da vivere.

Come funziona lo spettacolo itinerante

La partenza è il McKittrick Hotel, che, contrariamente a quanto dice il nome, non è un hotel ma un teatro ricavato da vecchi capannoni industriali abbandonati nel quartiere di Chelsea. Qui vengono consegnati al pubblico una carta da gioco e una maschera, quella mostrata nelle storie di Ilary Blasi: da qui si passa a uno speakeasy originario degli anni Trenta, dove, in perfetto stile Età del Jazz, sarà possibile gustare un drink e ascoltare musica. Regola d'oro: niente cellulari e vietato filmare o fotografare qualsiasi cosa; indossare la maschera bianca e rispettare il silenzio

Uno dei momenti di Sleep No More

Quando sarà chiamata la carta di cui si è in possesso, inizia il percorso itinerante tra i vari capannoni in cui sono stati ricreati le stanze di Lady Macbeth e altri ambienti. In questi spazi ci si imbatterà in una serie di performance, che saranno ricreate in loop nelle varie stanze da artisti e performer. Dopo, chi partecipa allo spettacolo dovrà inseguire un personaggio tratto da Macbeth: da Duncan a Macbeth, i personaggi sfuggiranno rapidamente tra le stanze buie dei capannoni aggiungendo alla corsa un tocco di mistero e orrore. Lo spettacolo inizia ogni sera alle 19 e ogni giorno varia la chiusura. Le luci da film di Hitchcock o Kubrick, la colonna sonora che scandirà ogni momento, renderà questa performance un vero spettacolo teatrale.