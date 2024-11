video suggerito

Ilary Blasi vola a New York e sfoggia un nuovo anello borchiato da oltre 4mila euro Ilary Blasi è volata a New York e ha rivelato il nuovo gioiello entrato a far parte della sua collezione di preziosi: ecco tutti i dettagli dell'anello borchiato che ha sfoggiato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si è presa una temporanea pausa dalla tv dopo l’ultima estate “infuocata” che l’ha vista al timone di Battiti Live. Certo, ha fatto una comparsata nelle ultime puntate di Tu Sì Que Vales, ma per il resto al momento preferisce rimanere lontana dai riflettori e godersi il totale relax tra serate casalinghe con i figli ed esperienze romantiche col compagno Bastian Muller. È proprio con lui che sembra essere partita alla volta di New York: probabilmente in vista dell’anniversario che ricorre a fine novembre, i due hanno pensato bene di organizzare una vacanza nella Grande Mela, la città in cui si sono conosciuti due anni fa. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un nuovo gioiello extra lusso?

Il nuovo anello di Ilary Blasi è un regalo di Bastian Muller?

Non è una novità che Ilary Blasi ami gli accessori di lusso, anzi, in quasi tutte le foto e le Stories che posta sui social sfoggia almeno un dettaglio griffato, dalle borse da migliaia di euro ai tacchi a spillo di famosi brand, fino ad arrivare agli abiti firmati. A fare la differenza in tutti i suoi look sono però i gioielli preziosi che aggiungono un ulteriore tocco scintillante e sofisticato. Dopo i bracciali rigidi di Hermès e la collana Love di Cartier, l’ultimo arrivato è un anello borchiato che ha sfoggiato per la prima volta all’indice destro durante il viaggio a New York. Potrebbe trattarsi di un regalo che le ha fatto Bastian Muller in occasione dell’anniversario (come l’anello col maxi diamante dello scorso anno) ma al momento la conduttrice ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione.

Il nuovo anello di Ilary Blasi

Chi ha firmato l'anello di Ilary Blasi

Il nuovo anello di Ilary Blasi sarà stato sicuramente riconosciuto fin dal primo sguardo dagli appassionati di moda. Si tratta infatti del Clash de Cartier modello medio, una fedina in oro bianco ricoperta di borchie appuntite che fasciano il dito con un tocco rock. Quanto costa il prezioso? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 4.050 euro, anche se la cifra può variare a seconda del peso in carati e della dimensione del gioiello. Ilary lo ha immortalato in primo piano mentre teneva tra le mani un panino con hamburger in pieno “American style” e, a giudicare da quanto ne va fiera, di sicuro continuerà a sfoggiarlo per tutto il viaggio newyorkese.

Anello Clash de Cartier