Ilary Blasi brilla col maxi diamante al dito: quanto vale il nuovo anello In quanti hanno notato il nuovo anello col maxi diamante incastonato al dito di Ilary Blasi? Che si tratti o meno di un regalo di fidanzamento di Bastian Muller, non importa, la cosa certa è che sembra essere super costoso.

A cura di Valeria Paglionico

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è tra le star più chiacchierate del momento e non solo perché nel docu-film Unica ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti. Da diversi anni è attivissima sui social e giorno dopo giorno documenta praticamente ogni dettaglio della sua quotidianità. Di recente, ad esempio, ha trascorso un weekend a St. Moritz (con tanto di look da neve), a farle compagnia non c'era solo la figlia Chanel Totti, apparsa trendy tra tute orsetto e passamontagna cartoon, ma anche il nuovo compagno Bastian Muller. I due sembrano ormai letteralmente inseparabili, tanto che i giornali di gossip hanno cominciato a parlare di una presunta gravidanza. Al momento si tratta solo di voci infondate, l'unica cosa certa è che al dito della conduttrice è comparso un maxi anello prezioso.

La prima volta che Ilary ha sfoggiato l'anello col diamante

Sarà perché ama viaggiare nel periodo pre-natalizio o perché semplicemente vuole godersi al massimo questo periodo lontana dalla tv, ma la cosa certa è che Ilary Blasi non sembra riuscire a star ferma neppure per un attimo. Nelle ultime settimane è stata a New York, Londra e St. Moritz, senza separarsi mai dal suo Bastian. È stato però nella capitale inglese che al suo anulare sinistro è comparso un prezioso anello col diamante incastonato, sfoggiato poi anche negli ultimi giorni sulla neve. Viene naturale pensare che si tratti di un simbolo di amore eterno regalatole dal compagno, ma al momento nessuno dei due ha rilasciato alcun commento sulla questione.

Ilary Blasi col maxi diamante all'anulare sinistro

Quanto vale il maxi diamante di Ilary Blasi

Il nuovo anello di Ilary Blasi non può passare assolutamente inosservato: È un solitario in oro bianco, un modello con la fascia sottile e al centro un enorme diamante incastonato. La pietra è taglio brillante, probabilmente tra i 6 e i 7 carati. Sebbene non si tratti di un gioiello griffato, stando alle stime di Carlo Eleuteri, il gioielliere dei vip di Roma, potrebbe valere circa 100.000 euro, anche se per stabilire la cifra con precisione dovrebbe essere guardato più da vicino. Si tratterà di un anello di fidanzamento regalato da Bastian o del nuovo accessorio extra lusso acquistato da Ilary? L'unica cosa certa è che dal viaggio a Londra la conduttrice sembra non poterne fare più a meno.

Leggi anche Ilary Blasi in total pink: brilla col maxi cerchietto argentato di cristalli

Ilary Blasi a St. Moritz con l'anello di diamanti