Chanel Totti a St. Moritz con mamma Ilary Blasi: sulla neve indossa tuta orsetto e sneakers griffate Chanel Totti è volata a St. Moritz con mamma Ilary Blasi e ne ha approfittato lasciarsi immortalare sullo sfondo di uno splendido paesaggio invernale. Per l’occasione ha sfoggiato un’adorabile tuta orsetto perfetta per affrontare il freddo invernale.

Il periodo natalizio è ufficialmente cominciato e, complice il ponte dell'Immacolata appena terminato, sono stati moltissimi coloro che sono partiti alla volta di mete invernali e innevate. Le star non fanno eccezione, anzi, alcune di loro si sono ritrovate nel luogo più glamour del momento: St. Moritz. Oltre a Chiara Ferragni e Fedez con i loro figli, tra i turisti della cittadina svizzera c'erano anche Ilary Blasi e sua figlia Chanel Totti. Entrambe hanno documentato alcuni dettagli della vacanza sui social, concentrandosi soprattutto sui look da neve scelti per l'occasione. Se la mamma ha optato per i tipici Moon Boot, la figlia ha preferito rimanere in sneakers.

Chanel Totti è volata a St. Moritz con mamma Ilary, godendosi al massimo il primo weekend del periodo natalizio. Ha passato le giornate tra sciate, pranzi in rifugi di lusso e splendidi paesaggi innevati, approfittandone per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per affrontare le giornate più fredde della fine dell'anno. La 16enne si è lasciata immortalata tra le strade ghiacciate con indosso una tuta orsetto color biscotto, un modello con pantaloni comodi e felpa con la zip coordinata (molto simile a quella che la conduttrice aveva sfoggiato in viaggio verso Londra). Chanel ha lasciato la giacca sbottonata, rivelando un top nero aderente e a collo alto.

Nel look invernale di Chanel non potevano mancare gli accessori glamour e griffati. Per lei niente stivali da neve o scarpe impermeabili, ha preferito la comodità di un paio di sneakers Chanel, per la precisione un modello bianco con i lacci neri e il logo XXL a contrasto stampato sul tallone. Quanto costano? Sul web sono disponibili solo usate in fucsia fluo e il loro prezzo supera i 1.200 euro. Anche la borsa della 16enne era sempre di Chanel, una delle classiche tracolle trapuntate con la doppia C metallica sulla fibbia. Capelli portati sciolti e lisci, occhiali da sole a mascherina con le lenti arancioni e pose plastiche: Chanel Totti sembra essere destinata a seguire le orme di mamma Ilary.

