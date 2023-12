Ilary Blasi, sulle piste innevate di St.Moritz sceglie una tuta da sci griffata Ilary Blasi si è concessa una vacanza sulla neve di St.Moritz con la figlia Chanel Totti e il compagno Bastian Muller. Per l’occasione la conduttrice due look invernali davvero speciali.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Come molte star, compresi Chiara Ferragni e Fedez, anche Ilary Blasi sta trascorrendo un weekend sulla neve a St. Moritz, in Svizzera. Dopo il successo del documentario Netflix Unica, la showgirl si gode una vacanza sulla neve con la figlia Chanel Totti e il nuovo compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi

La tuta da sci griffata di Ilary Blasi

Dopo aver preso parte alla presentazione della collezione Neve Autunno/Inverno 2022-23 di Giorgio Armani sempre a St.Moritz, Ilary Blasi sceglie Emporio Armani per la sua tuta da sci griffata indossata in questo weekend sulla neve. La showgirl ha indossato una giacca teddy sui toni del beige e del bianco che fa parte della collezione sostenibile Earctic. Alla giacca da sci griffata, Ilary Blasi ha abbinato una tuta da sci total white oversize con il cavallo basso. A completare il look un paio di Moon Boot in platino davvero super glamour.

Il look di Ilary Blasi sulla neve

Come avevamo visto nella puntata di Verissimo, Ilary Blasi ha scelto di cambiare anche hair look: addio al biondo platino e benvenuto color caramello. Un colore che risalta ancora di più con gli occhi azzurri della conduttrice.

Il look invernale di Ilary Blasi è un riferimento alla figlia Chanel

Abbandonate le piste da sci, Ilary Blasi, il compagno e la figlia Chanel Totti hanno trascorso una serata nella località più esclusiva dell'Engadina. La conduttrice ha indossato un cappotto fluffy in pelliccia sui toni del marrone a coprire l'outfit total black. Blasi ha indossato infatti un dolcevita nero con dettagli cut-out sull'ombelico, con pantaloni neri coordinati.

Ilary Blasi

A illuminare il look due accessori firmati Chanel, il brand più amato dalla conduttrice nonché il nome della sua secondogenita. Il ciondolo con le due "C" incrociate di Coco Chanel risaltano sul dolcevita nero. Nella foto postata sui suoi social si vede anche la mini bag a tracolla Caviar Quilted CC Filigree di Chanel. Si tratta di una collezione davvero rara, quasi introvabile sul web: questo modello della Maison francese viene venduto sul web a più di 4mila euro. Un accessorio griffato che non può mancare nell'ormai celebre collezione di borse di Ilary Blasi.

Il look di Ilary Blasi