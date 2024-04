video suggerito

Chanel Totti “ruba” l’abito di mamma Ilary Blasi: gli stivali a specchio costano oltre mille euro Chanel Totti è in vacanza a Montecarlo ma prima di partire ha rovistato nell’armadio di mamma Ilary Blasi, “rubandole” abito e stivali griffati: ecco quanto costano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti sembra avere tutte le carte in regola per diventare una star dei social, basti pensare al fatto che a soli 16 anni ha già superato i 500mila followers. Certo, complici il cognome "famoso" e il divorzio dei genitori finito sulle prime pagine dei giornali, sono stati moltissimi coloro che hanno cominciato a seguirla solo per scoprire qualche dettaglio in più sulla questione Totti-Ilary, ma è chiaro che Chanel vuole limitarsi a documentare la sua normale quotidianità fatta di uscite col fidanzato, allenamenti in palestra e viaggi in giro per il mondo. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, immortalandosi tra le strade del Principato di Monaco con un look "riciclato" all'insegna del glamour.

La chemisier lilla di Chanel Totti

Nonostante il weekend sia appena finito, Chanel Totti è tornata a viaggiare: questa volta è volata a Montecarlo e ora si sta godendo le giornate tra passeggiate tra le iconiche strade della città e cene in ristoranti di lusso. Prima della partenza, però, sembra aver "rovistato" nell'armadio di mamma Ilary Blasi, prendendo in prestito uno dei suoi abiti preferiti.

Chanel Totti in The Attico

La 16enne ha infatti indossato una chemisier in raso viola di The Attico, la stessa che la conduttrice aveva indossato qualche tempo fa per una romantica serata con Bastian Muller. Per essere precisi si tratta del modello Sylvie con gonna asimmetrica e drappeggio intorno al punto vita, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 790 euro.

Leggi anche Chanel Totti come mamma Ilary Blasi: ha la sua stessa passione per le borse griffate

Abito The Attico

Chanel Totti con gli stivali metallici

A rendere il look di Chanel Totti ancora più glamour sono stati gli stivali "metallici", anche questi "rubati" a mamma Ilary che proprio di recente li aveva avuti regalati (mostrandoli sui social con orgoglio). Si tratta degli Andy firmati Le Silla in colore argento a effetto specchio: sono ispirati ai classici texani ma sono realizzati in materiale metallizzato luminoso che sembra essere "accartocciato". Hanno gli angolo arrotondati, il design a punta, il tacco alto a zeppa e sono così futuristici che sembrano essere usciti da un'altra epoca. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.092 euro. Insomma, a quanto pare il punto di riferimento di Chanel nel settore fashion è mamma Ilary Blasi: quante sono le adolescenti che sognano di rovistare in un guardaroba tanto griffato?

Stivali Le Silla