Ilary Blasi anticipa l’autunno: la cena romantica è in lilla con i maxi stivali Ilary Blasi è rientrata a Roma dopo le vacanze ma non per questo rinuncia alla mondanità. Ieri si è concessa una cena romantica in uno dei ristoranti più sofisticati della Capitale, approfittandone per dare un’anticipazione dell’autunno col suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è rientrata a Roma dopo aver trascorso le vacanze estive in giro per il mondo ma questo non significa che ha rinunciato alla mondanità, anzi continua a essere più attiva che mai, basti pensare al fatto che solo qualche giorno fa è volata a Venezia per sfilare sul red carpet del Festival del Cinema. Ieri, invece, ha organizzato una serata all'insegna del glamour: è andata a cenare in uno dei ristoranti più sofisticati di Roma, il Bvlgari Niko Romito a Piazza Augusto Imperatore. Quale migliore occasione di questa per anticipare l'autunno con un look colorato e griffato? Ecco cosa ha indossato per l'uscita speciale.

L'abito chemisier di Ilary Blasi

Per Ilary Blasi il ritorno delle vacanze è stato all'insegna delle rivoluzioni hair: non appena rientrata in città ha stravolto il colore dei suoi capelli e ora in versione castana sembra quasi essere un'altra persona. Quello che non è cambiato è la passione per le griffe e a dimostrarlo è stato il look che ha sfoggiato per cenare al ristorante del Bvlgari Hotel di Roma.

Ilary Blasi in The Attico

La conduttrice ha puntato tutto su uno dei colori must dell'autunno, il viola, con un abito chemisier di The Attico. Si tratta di un modello in raso lucido con le maniche lunghe e leggermente a pipistrello, la minigonna e il bustier col colletto, decorato all-over con il logo del brand. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 770 euro.

Abito The Attico

Ilary Blasi con i maxi stivali

A completare l'outfit trendy e sensuale di Ilary non è mancato un ulteriore tocco in pieno stile autunnale: ha lasciato nell'armadio i sandali, le mules e i décolleté, ha preferito dei maxi stivali in camoscio nero col tacco a spillo e una fibbia metallica intorno al polpaccio.

Il look che anticipa l’autunno

Make-up curato nei minimi dettagli, capelli castani portati mossi e pose plastiche sullo sfondo di una location da sogno: la conduttrice sembra essere pronta per accogliere la nuova stagione con stile. In quante prenderanno ispirazione da lei e cominceranno a completare i loro outfit con degli stivali autunnali indossati senza calze?