Ilary Blasi al Festival di Venezia 2023: la sfilata sul red carpet è in total black Look total black per Ilary Blasi: è volata al Lido per il suo primo Festival del Cinema di Venezia, dove ha ritirato un premio come Personaggio Tv dell’Anno.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi in Dior

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da Roma a Venezia: dopo aver cantato a squarciagola i successi di Max Pezzali, al concerto che il cantante ha tenuto al Circo Massimo sabato, domenica Ilary Blasi è volata al Lido. La conduttrice è stata ospite del Festival del Cinema di Venezia, nella quinta giornata della kermesse. Grandi protagonisti i film The Killer e La Bête: assenti gli attori del cast, che hanno aderito allo sciopero delle star di Hollywood e dunque non hanno preso parte alla premiere. Domenica è stata anche la volta del Filming Italy Best Movie Award 2023. Ilary Blasi è stata premiata.

Ilary Blasi segue il trend del nero a Venezia

È il nero, il colore protagonista sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Le dive nelle prime cinque giornate hanno scelto il colore elegante per eccellenza, l'intramontabile total black con cui non si sbaglia mai, soprattutto in queste occasioni di gala.

Ilary Blasi in Dior

Da Cristiana Capotondi a Matilde Gioli, da Micaela Ramazzotti a Malika Ayane, spopola il dark mood quest'anno alla kermesse cinematografica. Se ne è fatta conquistare anche Ilary Blasi, che dopo aver trascorso l'estate col fidanzato Bastian Muller ha partecipato all'evento da sola.

Ilary Blasi in Dior

Cosa ha indossato Ilary Blasi a Venezia

Ilary Blasi ha partecipato all'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Ha sfilato sul red carpet con un look total black: abito strapless firmato Dior con gonna a trapezio lunga fino alle caviglie, a cui ha abbinato un paio di stivaletti in pelle lucida con tacco scultura. Black&white la borsa, della stessa Maison. È la Lady D Joy piccola, con motivo Cannage e mezze perle in resina bianca: costa 5300 euro. Ha sfoggiato il nuovo hair look: la conduttrice ha detto addio al biondo, puntando sul castano per l'autunno.

Ilary Blasi in Dior

Ilary Blasi ritira un premio a Venezia

Sarà un autunno di indecisione per la conduttrice, dal punto di vista professionale. È ufficiale che non farà parte dei palinsesti Mediaset, dunque non la ritroveremo a L'Isola dei Famosi. Il programma le è comunque valso un premio. Proprio a Venezia, infatti, ha ritirato il premio come Personaggio Tv dell’anno grazie al reality, nell'ambito del Filming Italy Best Movie Award 2023. "Per me è la prima volta a Venezia, anche la prima su un red carpet. Questa soprattutto è la prima volta che vinco un premio, probabilmente anche l’ultima" ha ironizzato sul palco.