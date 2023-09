Dive in nero al Festival di Venezia 2023: da Matilde Gioli a Cristiana Capotondi i look sono dark Addio abiti colorati o scintillanti, da Matilde Gioli a Cristiana Capotondi tutte le dive del cinema al Festival di Venezia 2023 sfilano in nero.

A cura di Marco Casola

Da sinistra Cristiana Capotondi, Matilde Gioli, Micaela Ramazzotti

Un dark mood ha invaso quest'anno i diversi red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023. Ebbene sì, le dive del cinema puntano sull'eleganza del nero dicendo addio a romantici e tenui colori pastello o a nuance luminose come l'oro e l'argento. A eccezione fatta per Bianca Balti, che ha sfilato con un lungo abito celeste, e per Cecilia Rodriguez, che al Festival è apparsa con un sexy dress giallo limone, tutte le attrici quest'anno puntano su vestiti da sera in seta e chiffon color nero.

Il nero è una garanzia, funziona sempre sul red carpet, slancia la figura e offre al look un tocco chic ed estremamente elegante, forse per questo a Venezia, moltissime attrici, influencer e celebrities hanno indossato look total black. Da Cristiana Capotondi a Micaela Ramazzotti, passando per Malika Ayane e Matilde Gioli ecco tutte le star in nero al Festival del Cinema di Venezia 2023.

Cristiana Capotondi in nero a Venezia 2023

Chic come sempre, Cristiana Capotondi a Venezia 80 è arrivata indossando un vestito nero firmato Givenchy. Ancora una volta l'attrice italiana si distingue per la sua eleganza semplice, eppure così ricercata, e sul red carpet non sfila con un classico abito lungo a strascico ma con un tubino longuette dal profondo scollo a cuore, puntellato da cristalli e borchie metalliche.

Cristiana Capotondi in Givenchy

A illuminare il décolleté dell'attrice un prezioso collier d'alta gioielleria della linea serpenti di Bulgari, realizzato in oro rosa e interamente ricoperto di diamanti. Completano poi il look un paio di sandali con punta quadrata e cinturino alla caviglia decorato da dettagli metallici.

Cristiana Capotondi con collier Bulgari

Matilde Gioli e l'abito trasparente vedo non vedo

L'attrice per il red carpet di Venezia 80 sceglie un abito scuro eppure così luminoso. Si tratta di un abito di Alta Moda della linea Privé di Giorgio Armani in seta trasparente ricoperto di paillettes e microcristalli neri tono su tono. Il vestito, con maniche lunghe e collo alto, sotto il tessuto nudo rivela un corpetto monospalla e culotte.

Matilde Gioli in Giorgio Armani Privé

Preziosi orecchini in oro bianco e diamanti, firmati Chopard, e un collier sottile ed essenziale, illuminano il look scuro, a cui Matilde Gioli abbina un'acconciatura con capelli mossi e fila centrale.

Matilde Gioli con gioielli Chopard

Malika Ayene e Micaela Ramazzotti dive dark

Sempre trendy e originale Malika Ayane al Festival di Venezia sta ammaliando il pubblico con una serie di outfit molto particolari, caratterizzati da volumi geometrici, come quello griffato Issey Miyake sfoggiato per il suo arrivo al Lido.

Malika Ayane in Michael Kors Collection

Per la prima veneziana del film di Saverio Costanzo Finalmente l'alba, la cantante ha scelto un outfit nero di Michael Kors Collection, con maxi blazer indossato senza nulla sotto abbinato a una gonna con frange. Le forme originali tornano sui sandali bold Gianvito Rossi e sul maxi collier in oro a forma di serpente, una creazione Tiffany&Co.

Micaela Ramazzotti in Giorgio Armani

Anche Micaela Ramazzotti punta sul nero per il Festival del Cinema di Venezia e sul red carpet del suo film da regista, Felicità, sfila con un abito da sera di Giorgio Armani dalle linee estremamente semplici. Il longdress è reso sensuale da una profonda scollatura sulla schiena.

Micaela Ramazzotti in Giorgio Armani

Così cool e originale nella sua semplicità, Joan Thiele conquista il podio delle best dressed di questo Festival con un dark look firmato Delcore. La cantante ammalia con uno stile pulito e minimal, in cui c'è spazio per dettagli originali, come i maxi ear cuff e le zeppe dal tacco scultoreo.

Joan Thiele in Delcore

Chiude lo stuolo di star in nero apparse a Venezia 2023, Alba Rohrwacher che ha posato sul red carpet al fianco del compagno Saverio Costando indossando un look dalle linee retrò, con abito Dior abbottonato sul petto, guanti in pelle nera con perle bianche e mary jane ai piedi in black and white. Semplicemente perfetta.