Cecilia Rodriguez e l’abito tagliato a Venezia 2023: sul red carpet sfila in giallo Cecilia Rodriguez arriva a Venezia 80 con un sensuale abito “tagliato” e con gioielli d’oro e diamanti. Ecco chi ha firmato il suo look per il Festival del Cinema.

Cecilia Rodriguez al Festival di Venezia 2023

C'era anche Cecilia Rodriguez sul red carpet del Festival di Venezia, alla prima del film Poor Thing, diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo. Tra uno stuolo di abiti scuri indosso a star internazionali e attrici italiane, Cecilia Rodriguez è apparsa con un abito dal colore acceso e intenso, catturando l'attenzione dei fotografi e dei fan con il suo sensuale maxi spacco e con i cut sul corpetto del longdress.

Sembra che quello del Festival di Venezia sia uno dei red carpet preferiti della sorella minore di Belén Rodriguez. Cecilia, infatti, non salta un'edizione e tutti gli anni arriva al Lido sfoggiando i suoi abiti lucenti da gran sera. Lo scorso anno era apparsa con un abito coperto di cristalli, nel 2021 aveva sfilato con un modello bustier blu elettrico, mentre nell'edizione ancora precedente aveva stupito tutti con un lunghissimo vestito color oro.

Cecilia Rodriguez in Dundas

Quest'anno Cecilia dice addio all'oro e all'argento per sfoggiare un sexy dress giallo limone, uno dei colori must have del prossimo Autunno/Inverno 23-24. Il tubino lungo ha uno scollo all'americana e profondo spacco laterale e sul corpetto è impreziosito da un grosso taglio, tenuto insieme da catene in metallo dorato. Il vestito è una creazione firmata Dundas, marchio di Peter Dundas, celebre stilista ed ex Direttore Creativo di Maison come Emilio Pucci e Roberto Cavalli.

Cecilia Rodriguez sul red carpet

Cecilia completa il suo outfit con un paio di scarpe gold e con bracciali, orecchini e anelli in oro giallo e diamanti. Data l'importanza dell'abito e il colore intenso scelto per il red carpet, Rodriguez opta per un'acconciatura molto semplice ed essenziale, con capelli lisci tirati indietro.