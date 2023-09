Carla Bruni a Venezia 2023: una lezione di eleganza con tre look da top La cantante, ex modella e première dame di Francia, arriva al Lido per l’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

A cura di Arianna Colzi

Carla Bruni al Gala amfAR

Non ha tradito le aspettative Carla Bruni, 55 anni, che è arrivata al Festival di Venezia due giorni fa per presentare il documentario La parte del Leone, documentario prodotto da Rai e da Canal Plus, pellicola in cui l'attrice fa da voce narrante. Dall'arrivo al Lido all'amfAR Gala di domenica, l'ex top model icona degli anni '90 ha sfoggiato tre look che non sono passati inosservati.

Carla Bruni sbarca al Lido con jumpsuit e maxi bag

Sabato l'ex première dame di Francia è arrivata al Lido accompagnata dal marito, l'ex presidente francese Nicholas Sarkozy, indossando una jumpsuit nera – che ricorda l'essenzialità del Recession core – accompagnata da una maxi borsa Saint Laurent. Il look semplice era completato da un paio di sandali flat e grandi occhiali da sole neri

Carla Bruni sbarca a Venezia con una jumpsuit nera e borsa Saint Laurent

Il red carpet diventa una passerella grazie all'abito a sirena

Ma è sul red carpet che l'ex modella ha conquistato tutti grazie ad un lungo abito nero con scollatura a goccia firmato Valentino e uno spacco centrale che esalta la sua silhouette. Al collo spicca un collier di rose argentate che apre lo scollo che scende poi fino alla pancia. Il dettaglio floreale riprende uno degli accessori che hanno dominato maggiormente le collezioni Autunno/Inverno 2022-23, entrando nei guardaroba di molte star tra cui le sorelle Chiara e Valentina Ferragni. Sempre firmata Valentino la clutch con cui Bruni ha accompagnato l'abito nel suo arrivo sul red carpet.

Il lungo abito nero dell’ex modella firmato Valentino

L'outfit è impreziosito da un paio di sandali neri Santoni e da gioielli Chopard. Il fascino senza tempo di "Carlà" è messo in risalto anche da occhiali da sole sempre firmati Valentino in collaborazione con Akoni. L'ex icona degli anni '90, dopo aver attirato l'attenzione di fan e paparazzi, si è concessa un'ultima "passerella" a Venezia.

L’abito monospalla scelto da Carla Bruni per l’amfAR Gala

L'ultimo dei tre look scelti dalla Bruni, infatti, è un sontuoso abito lungo monospalla Saint Laurent color verde cachi: il taglio dell'abito è esaltato, poi, dai capelli raccolti, da preziosi orecchini e gioielli Chopard e dal portamento che rimanda gli anni in cui dominava le passerelle dell'Alta moda.