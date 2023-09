Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Venezia 2023: col look coordinato smentiscono la crisi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno sfilato sul red carpet del film Hors-Saison: look total black coordinato per la coppia.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Festival del Cinema 2023

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati in un luogo significativo, che rappresenta moltissimo nella storia del loro amore. La coppia, proprio lo scorso anno, è stata protagonista di uno dei momenti più emozionanti del Festival del Cinema. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è inginocchiato sul red carpet e ha così chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. I due anche quest'anno sono stati ospiti della kermesse.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi

I fan della coppia sono preoccupati per i loro beniamini: non è sfuggito qualche momento di tensione e freddezza tra i due. L'influencer, ricevendo moltissime domande in merito al proprio rapporto col compagno, ha ammesso che stanno attraversando un momento difficile. Al tempo stesso ha però spiegato che entrambi sono intenzionati a superare la crisi, anche per il bene della loro bambina. Gli ex gieffini, infatti, sono diventati da poco genitori. A maggio hanno accolto in famiglia la loro primogenita, Celine. Il red carpet di Venezia è stato un modo per dimostrarsi affiatati e pronti a superare insieme le difficoltà, ricominciando proprio da un luogo per loro così importante.

Sophie Codegoni in Giorgio Armani e Alessandro Basciano in Carlo Pignatelli

A Venezia le star vestono di nero

Proprio come a Venezia 2022, dove avevano calcato il red carpet in total black, anche quest'anno Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno puntato sull'intramontabile eleganza del nero. In questa edizione della kermesse sono stati in tantissimi a optare per il dark mood, che ha conquistato le celebrities sin dalla prima giornata: Micaela Ramazzotti con la schiena nuda, Kasia Smutniak in giacca e cravatta, Andrea Delogu (che si è ribellata al ritocco delle sue foto sul red carpet), Marica Pellegrinelli, Virginia Stablum (in coordinato col fidanzato Luca Vezil). Anche gli ex gieffini hanno riproposto il look di coppia coordinato.

Sophie Codegoni in Giorgio Armani

Il look total black della coppia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno sfilato sul red carpet del film Hors-Saison. L'influencer ha scelto un abito da sera nero di Giorgio Armani senza spalline, con ricami scintillanti e rouche sul corpetto. Lo ha abbinato a un paio di décolleté dello stesso colore. In nero anche Alessandro Basciano, smoking di Carlo Pognatelli con camicia bianca e papillon. I fan della coppia, ribattezzata Basciagoni, che li seguono con affetto sin dai tempi del Grande Fratello Vip (dove si sono conosciuti e innamorati) sperano che il peggio tra i due sia passato.