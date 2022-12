Sophie Codegoni e Alessandro Basciano chiameranno loro figlia Celine: il significato del nome Prima ancora che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rivelassero il nome scelto per il bebè in arrivo, ci ha pensato Alfonso Signorini a spoilerarlo! La bimba si chiamerà Celine.

A cura di Giusy Dente

La gravidanza di Sophie Codegoni si preannuncia decisamente social. La 22enne è molto attiva online e ama coinvolgere fan e follower portandoli nella sua quotidianità, tra lavoro e privato. Non ha potuto fare a meno di condividere con la sua community la bella notizia di questo periodo: è incinta. Lo ha rivelato pubblicando su Instagram un video che la vede assieme al compagno, Alessandro Basciano, al settimo cielo tanto quanto lei all'idea di allargare la famiglia. I due sono una coppia molto affiatata: dal Grande Fratello Vip in poi (galeotto fu il reality) non si sono più separati. Una volta usciti dalla Casa hanno subito fatto progetti in grande: la convivenza, la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e ora l'arrivo del primo figlio, che desideravano già da tempo.

Sophie e Alessandro aspettano una femminuccia

Dopo aver dato la notizia della gravidanza, la coppia ha quasi subito rivelato anche il sesso del nascituro. Lo hanno fatto con un gender reveal in grande stile, nel corso di una puntata di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. Davanti a pubblico e telespettatori, hanno aperto una scatola contenente un orsetto di peluche, vestito di rosa. Hanno così ufficialmente comunicato di aspettare una femminuccia. Di lei sappiamo anche già il nome. Non sono stati i genitori a dirlo. Purtroppo lo ha spoilerato Alfonso Signorini in diretta tv, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip: Sophie e Alessandro non lo avevano ancora detto!

Il significato del nome Celine

"Sophie è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celine" ha detto il conduttore in diretta su Canale 5. Solo più tardi Alfonso Signorini si è reso conto di avere commesso una gaffe. Giulia Salemi gli ha fatto notare che Sophie e Alessandro avevano fino a quel momento rivelato solo il sesso del bebè: "Ah, non avevano ancora detto il nome?" ha poi detto meravigliato. Ma ormai, il danno era stato fatto! La figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si chiamerà Celine. Il nome Celine deriva dal latino "caelum, caelestis" ossia "del cielo". L'onomastico si festeggia il 6 aprile (Santa Celestina Metz): il corrispettivo italiano è infatti Celeste, ma è un nome diffuso soprattutto in Francia. Rimanda a una personalità gioiosa, allegra, serena e sognatrice. Sophie e Alessandro hanno scelto un nome porta-fortuna per la loro bimba. Celine porta nel suo nome l’infinità del cielo.