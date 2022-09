Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, proposta di matrimonio a Venezia 79 col look nero coordinato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno sfilato al Festival di Venezia con un look di coppia coordinato in total black; lui le ha fatto la proposta di matrimonio sul red carpet.

A cura di Giusy Dente

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Galeotto fu il Grande Fratello, per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti e innamorati proprio nella Casa, sotto l'occhio delle telecamere e giorno dopo giorno i fan dall'esterno si sono appassionati alla loro love story. Una volta usciti dall'ultima edizione del reality sono stati ribattezzati dai follower: i Basciagoni! I due hanno sfilato sul red carpet di Venezia con un look coordinato total black, in occasione della premiere del film "The Son". È stato un red carpet particolarmente romantico: a sorpresa, lui ha tirato fuori dalla tasca un anello, si è inginocchiato e ha fatto alla fidanzata la proposta di matrimonio davanti a tutti.

I Basciagoni più innamorati che mai

A differenza delle altre due coppie nate sotto i riflettori del Grande Fratello Vip (Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme) i Basciagoni sono ancora insieme. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a distanza di diversi mesi dalla fine del reality sono anzi più innamorati che mai e sono prontissimi a concretizzare la loro storia facendo un ulteriore passo in avanti.

A marzo i due in un'intervista si erano già detti pronti a una convivenza, lei si era sbilanciata ammettendo di volere dei figli dal compagno: insomma, era chiaro che per loro fosse qualcosa di davvero serio. Ma nessuno si aspettava la sorpresa fatta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Inaspettatamente il modello si è inginocchiato davanti alla ex tronista di Uomini e Donne, con un anello inconfondibile e le ha fatto la proposta di matrimonio. In risposta alla fatidica domanda ha ricevuto un sì, suggellato da un bacio appassionato.

Il look di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Il red carpet di coppia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stato all'insegna del total black. L'intramontabile eleganza del nero è una costante, in questa edizione della kermesse. È il colore più gettonato negli outfit sfoggiati dalle celebrities sin dal primo giorno. Lo hanno scelto Ludovica Valli che ha sfilato col pancione e Paola di Benedetto che ha osato con la schiena nuda, ma anche Elodie col vestito-cuore, Florence Pugh vestita di cristalli ed Elisabetta Gregoraci col maxi spacco.

La 21enne ha scelto un vestito a colonna di velluto con le spalle nude, scollatura a cuore e maxi spacco. Lo ha abbinato a sandali col tacco alto di Saint Laurent: sono un modello inconfondibile, che presenta proprio sul tacco il monogramma YSL intrecciato in metallo nero e cinturini sottili. Costano 1050 euro, sul sito ufficiale della Maison. A completare il tutto scintillanti gioielli e maxi coda di cavallo come acconciatura.

in foto: sandali Saint Laurent

Total black anche per Alessandro Basciano, un completo classico ed elegante con papillon, camicia bianca come il fazzoletto da taschino. La coppia ha catturato l'attenzione di tutti con un gesto davvero eclatante ed emozionante: le emozioni di quel magico momento le ricorderanno per sempre.