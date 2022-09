Elisabetta Gregoraci a Venezia come una dark lady: sfila in abito total black con maxi spacco Elisabetta Gregoraci stamattina è arrivata a Venezia: sul red carpet serale ha sfoggiato una mise total black.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Mario Dice

Elisabetta Gregoraci è ancora ospite del Festival del Cinema di Venezia: per la showgirl è la terza volta. Ha debuttato alla kermesse nel 2019, quando ha sfilato sul red carpet con un look total white impreziosito da rouches di Mario Dice. Ha poi partecipato alla kermesse anche nel 2021, nell'ottava giornata. In quell'occasione ha scelto un look sobrio e casual per lo sbarco al Lido, incantando poi tutti al momento della sfilata sul red carpet con un abito da vera principessa delle favole, ancora di Mario Dice. Stavolta ha fatto scelte di stile leggermente diverse, ma allineandosi al trend di questa edizione dell'evento, in cui domina il total black.

Elisabetta Gregoraci torna a Venezia

Per l'arrivo in laguna quest'anno Elisabetta Gregoraci ha optato per una mise da dark lady: ha puntato su un outfit total black audace, vestita di pizzo dalla testa ai piedi. Al completo composto da giacca sbottonata e pantaloni effetto vedo-non vedo ha abbinato la lingerie a vista (il trend del momento seguito da tante celebrities). Per la fatidica sfilata sul red carpet, ha confermato la predilezione per il nero, ma anche per le creazioni di Mario Dice.

Elisabetta Gregoraci in Mario Dice

Si è nuovamente affidata al fashion designer per l'outfit di quest'anno a Venezia, puntando sull'intramontabile nero. Questo è il colore dominante da giorni, sui vadi red carpet che si sono susseguiti. Lo hanno scelto tantissime celebrities: da Ludovica Valli col pancione a Paola di Benedetto con la schiena nuda fino al vestito-cuore di Elodie e all'abito scintillante di Laura Chiatti.

Elisabetta Gregoraci in Mario Dice

Il red carpet di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla premier del film The Son. È uno dei più attesi della kermesse, con un cast di attori di altissimo livello: Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins. La showgirl ha catturato l'attenzione con un abito lungo nero di Mario Dice con maxi spacco e dettagli cut out, impreziosito da elementi color argento sulla spalla sinistra e sul busto. Lo ha abbinato a sandali neri con tacco alto e gioielli preziosi. Immancabili i suoi amatissimi bracciali, da cui non si separa mai.