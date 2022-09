Cecilia Rodriguez torna a Venezia: all’evento di gala con l’abito bustier e i diamanti Cecilia Rodriguez è tornata a Venezia per un esclusivo evento di gala organizzato da Shiseido. Per rendere la serata ancora più glamour ha puntato tutto su un look griffato e sensuale con un audace abito corsetto: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e, al di là delle prime e dei red carpet quotidiani, la città è stata letteralmente invasa da eventi mondani e glamour. Ieri sera, ad esempio, il brand di beauty e make-up Shiseido ha organizzato una serata di gala per il suo 150esimo anniversario. Mostra dei prodotti cult, concerto lirico e cena a lume di candela: le star che sono arrivate al Lido per parteciparvi sono state moltissime, anche se ad attirare le attenzioni dei media sono state soprattutto le sorelle Belén e Cecilia Rodriguez. La più piccola, in particolare, ha documentato minuto per minuto la sua "seconda" esperienza veneziana, rivelando anche tutti i dettagli glamour e sensuali del look scelto per rendere ancora più glamour l'evento.

Cecilia Rodriguez, chi ha firmato l'abito bustier

Non è la prima volta che Cecilia Rodriguez vola a Venezia durante il Festival del Cinema, solo qualche giorno fa aveva calcato il red carpet insieme al fidanzato Ignazio Moser, incantando il pubblico con un lungo abito da sera bianco. Ora è tornata in Laguna ma con la sorella Belén e per un evento di gala organizzato da Shiseido. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour e ha indossato un lungo abito nero firmato Aureliana, per la precisione il modello Lacey Venus con gonna di seta dal profondo spacco laterale e bustier steccato in pizzo chantilly. Sandali neri dal dettaglio gioiello sul cinturino e borsetta in tinta col manico tempestato di diamanti: così Cecilia ha reso l'outfit ancora più sensuale e femminile.

Cecilia Rodriguez in Aureliana

I gioielli di diamanti di Cecilia Rodriguez

Nel look di Cecilia Rodriguez non potevano mancare i dettagli scintillanti e preziosi: la sorella di Belén ha arricchito l'abito con alcuni gioielli firmati Messika. Il più appariscente era la collana con i diamanti a goccia, un modello a collier che fa parte della collezione di Alta Gioielleria Messika by Kate Moss Exotic Charm. L'anello è invece lo Snake Dance, è sempre in oro bianco e diamanti e la sua particolarità sta nel fatto che è a forma di serpente. Gli orecchini, infine, sono i pendenti Roaring Diamonds. Cecilia li ha messi in risalto non solo con un'acconciatura sciolta con i ciuffi frontali tirati dietro le orecchie ma anche con un make-up dai dettagli scintillanti sulle palpebre. Chi vince la sfida di stile tra lei e la sorella Belén?

