Monica Bellucci a Venezia, incanta sul red carpet portando l’eleganza senza tempo del nero Con eleganza Monica Bellucci ha conquistato il red carpet di Venezia. Ha scelto un look total black con tocchi di luce: una diva affascinante e raffinata.

A cura di Giusy Dente

Al Festival del Cinema di Venezia, l'8 settembre è stato un giorno importante per l'Italia: il giorno di "Siccità". La premiere (Fuori Concorso) del film di Paolo Virzì ha portato sul red carpet anche Monica Bellucci, assieme a tutti gli altri membri del cast. L'attrice non si smentisce mai: con la sua presenza riesce a catalizzare l'attenzione in ogni occasione. Sguardo magnetico, eleganza da vera diva: anche stavolta sul red carpet ha incantato i presenti, confermandosi un'icona raffinata e di classe.

A Venezia total black

Il red carpet di Venezia quest'anno si è tinto di nero. Tra cristalli, piume, pizzo, lunghi strascichi e maxi spacchi, a spiccare è stato più di tutti l'intramontabile nero. Moltissime delle celebrities hanno scelto per look all'insegna della nuance più elegante per antonomasia, reinterpretandola a modo proprio. Look di coppia coordinato in total black, per esempio per Sophie Codegoni e Alesandro Basciano: spetta a loro il titolo di red carpet più romantico di tutti, con tanto di proposta di matrimonio.

Stessa scelta anche per Elodie, col vestito-cuore nero: per la cantante è stato un debutto importante a Venezia, in qualità di attrice protagonista del film "Ti mangio il cuore". Look da dark lady anche per Elisabetta Gregoraci, sia per l'arrivo al lido che per il red carpet: nel primo caso ha puntato sul reggiseno in vista mentre nel secondo su uno spacco vertiginoso, ma in entrambi i casi non ha rinunciato alla sensualità.

Monica Bellucci diva del red carpet

Da vera diva, l'elegante Monica Bellucci ha conquistato tutti interpretando il nero con estrema semplicità e classe, risultando fine e chic. L'attrice ha scelto un lungo abito total black con maniche lunghe e scollatura a V, leggermente svasato sul fondo con spacco e leggero strascico. Presenta un dettaglio che segna il punto vita, avvolgendo i fianchi. Ha indossato un vestito con un simile drappeggio in occasione del Maria Callas Monaco Gala e Awards, quando ha ritirato il premio come miglior artista, ma in quel caso era un abito bordeaux.

Quello di Venezia è un outfit più semplice, ma ugualmente ricercato: lo ha completato con un paio di sandali platform di Christian Louboutin (inconfondibile l'iconica suola rossa) e clutch nera ricoperta di cristalli. Immancabile il tocco di luce prezioso: un collier con maxi gocce pendenti di diamanti. La 57enne si conferma un'affascinante diva del red carpet.