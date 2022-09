Elisabetta Gregoraci arriva al Festival di Venezia con il completo di pizzo e reggiseno in vista Elisabetta Gregoraci è sbarcata a Venezia con una mise da vera dark lady, in pizzo nero trasparente e lingerie a vista: come ci stupirà sul red carpet?

A cura di Beatrice Manca

Al Festival del cinema di Venezia è arrivata anche Elisabetta Gregoraci: la showgirl e conduttrice televisiva è sbarcata al molo dell'hotel Excelsior vestita di pizzo nero dalla testa ai piedi. Anche lei segue il trend della lingerie a vista, ma in un modo che non è certo passato inosservato: ha lasciato la giacca aperta, senza nulla sotto se non un reggiseno di pizzo con effetto push-up. Una scelta audace perfino per lei, amante dei look glamour e sensuali.

Per Elisabetta Gregoraci non è la prima volta a Venezia: lo scorso anno sfilò con un abito da principessa celeste firmato Mario Dice. Quest'anno pare aver dato una svolta più graffiante ai suoi look veneziani. Per l'arrivo al Lido, il momento generalmente più casual della giornata, ha sfoggiato una mise da sera in pizzo trasparente firmata Ermanno Scervino, composta da giacca e pantaloni effetto vedo-non-vedo. Tutta l'attenzione è concentrata sulla lingerie a vista: un reggiseno push up in pizzo floreale.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Per completare il look la conduttrice ha scelto un paio di sandali con i listini, una minibag effetto coccodrillo e gli immancabili occhiali a forma di cuore, un accessorio che ha sfoggiato in diverse occasioni. Il look ha spaccato i social tra entusiasti e critici: è vero che la lingerie a vista è una tendenza, ma combinata insieme al pizzo nero e alle trasparenze rischia di sfuggire di mano. L'arrivo al molo, in generale, richiede una mise rilassata, adatta al giorno: c'è chi si ispira al look "marinaretti", come Harry Styles, e chi sceglie la semplicità dei jeans, come Julianne Moore. Questa sera Elisabetta Gregoraci sfilerà sul red carpet: come ci stupirà?

