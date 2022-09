Sarah Ferguson ieri e oggi, com’è cambiata la duchessa che sfila al Festival di Venezia L’ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, ha fatto un’apparizione a sorpresa sul red carpet veneziano: com’è cambiata la duchessa dal royal wedding a oggi.

A cura di Beatrice Manca

Tutti ricordano il royal wedding del principe Andrea, duca di York, con l'allora semisconosciuta Sarah Ferguson. La nuora della regina Elisabetta diventò presto un personaggio all'interno della famiglia reale: con il suo temperamento estroverso e spontaneo e i suoi capelli rossi conquistò gli inglesi, anche se il rapporto con il resto della famiglia reale non fu sempre idilliaco. Dopo il divorzio Sarah Ferguson ha abbandonato il titolo di Altezza Reale ma continua a mantenere un'attiva vita pubblica: a sorpresa ha fatto un'apparizione sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, con un nuovo look.

Com'è cambiata Sarah Ferguson dal royal wedding a oggi

Sportiva, solare e spumeggiante, Sarah Ferguson impose subito uno stile molto diverso dall'eleganza composta della royal family. La sua cifra distintiva erano i capelli rossi – caratteristica che mantiene ancora oggi – che le valsero il soprannome di Sarah la rossa. Occhi verdi, sorriso smagliante e look sempre coloratissimi, in perfetto stile anni Ottanta: non ci volle molto per farla diventare la beniamina dei tabloid.

Sarah Ferguson da giovane

Sposò il principe Andrea nel 1986 e all'inizio fu un'ottima alleata di lady Diana: le due nobildonne si conoscevano da prima e avevano un rapporto molto stretto, pur essendo agli antipodi. Riservata e malinconica Diana, estroversa e spontanea Sarah.

Sarah Ferguson nel 2001

Sarah Ferguson ha avuto due figlie dal matrimonio con Andrea, Beatrice e Eugenia, che hanno ereditato gli occhi e i capelli fulvi della madre. Nel 1996 la duchessa divorziò dal principe, perdendo il titolo di altezza reale: nonostante ciò è ancora un membro minore della famiglia reale. Oggi Fergie – com'è stata soprannominata – è diventata nonna due volte: nella vita di tutti i giorni veste casual, tra mocassini e jeans, ma nelle occasioni ufficiali ama ancora abiti colorati e cappellini eccentrici.

Sarah Ferguson nel 2010

Sarah Ferguson al Festival del cinema di Venezia

Oggi la duchessa ha 62 anni: è apparsa a Venezia a sorpresa, sfilando sul tappeto rosso con un abito verde bosco, la nuance preferita dalla royal family. Gli anni, sicuramente, hanno avuto effetto sul suo volto: la duchessa appare un po' appesantita, ma non ha perso la verve che l'ha resa famosa, né la sfumatura rosso Tiziano dei capelli.

Sarah Ferguson oggi

Per la partenza al molo ha indossato un blazer color celeste su un abitino nero, completando l'outfit con cerchietto nero e slip-on con la suola bianca. Gli anni passano, ma Sarah Ferguson è ancora la più irriverente della famiglia reale inglese!