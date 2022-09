Rocío Muñoz Morales cambia look a Venezia 79: sul red carpet sfila con la coda maxi Rocío Muñoz Morales ha partecipato alla prima del film Chiara che si è tenuta poco fa al Festival del Cinema di Venezia. Ha sfilato sul red carpet con un sinuoso abito di tulle e paillettes, sfoggiando un hair look inedito con la maxi coda di cavallo.

A cura di Valeria Paglionico

Rocío Muñoz Morales è la madrina della 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, evento arrivato quasi al termine che domani, in occasione della cerimonia di chiusura, decreterà il film vincitore di quest'anno. Fin da quando è arrivata al Lido l'attrice spagnola ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali: ogni volta che è apparsa in pubblico ha incantato tutti con la sua bellezza e col suo stile. Ha calcato il red carpet quasi ogni sera, spaziando tra eterei abiti total white, sirene bicolor e completi con gonna e pantaloni. Oggi ha preso parte alla prima del film Chiara e per l'occasione ha aggiunto un tocco di novità al suo look.

L'abito con le paillettes di Rocío Muñoz Morales

Per la penultima serata veneziana nei panni di madrina Rocío Muñoz Morales ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Sul red carpet ha sfilato con un meraviglioso abito di tulle firmato De Core, un modello col bustier total black con lo scollo all'americana leggermente trasparente e la gonna lunga e con le ruches tempestata di paillettes scintillanti. Non sono mancati i sandali col vertiginoso tacco a spillo e i dettagli preziosi: l'attrice ha completato l'outfit con gioielli Cartier, dagli orecchini di diamanti pendenti al maxi anello total white .

Rocío Muñoz Morales in Del Core

Rocío Muñoz Morales cambia acconciatura

Dall'inizio di Venezia 79 ad oggi Rocìo ha sfoggiato diverse acconciature sul red carpet, dalle onde dall'effetto naturale alle pieghe extra lisce effetto liquid hair, fino ad arrivare agli chignon bon-ton. Fino ad ora, però, non aveva mai stravolto il suo long bob con i capelli lunghi fino al décolleté. Ora le cose sono cambiate, per la prima di Chiara ha optato per una coda di cavallo alta realizzata con delle extension extra long. Nonostante la chioma sia legata sulla parte alta del capo, le arriva oltre le spalle. Il risultato? L'attrice è riuscita ad aggiungere un ulteriore tocco femminile alla sua immagine, dando prova di essere la regina di stile del Festival.

