Rocio Muñoz Morales diva sul red carpet: apre il Festival di Venezia in bianco e nero

Rocio Muñoz Morales diva sul red carpet: apre il Festival di Venezia in bianco e nero Spalle nude, maxi fiocco e capelli raccolti: per il primo red carpet del Festival di Venezia Rocìo Muñoz Morales sceglie l’eleganza della semplicità.

A cura di Beatrice Manca

La 79esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si è ufficialmente aperta: la madrina del Festival, Rocìo Muñoz Morales, è stata scelta per condurre la cerimonia d'apertura dell'evento. Dopo essere arrivata in laguna con un abitino anni Venti, l'attrice e modella spagnola ha fatto il tradizionale bagno inaugurale al Lido con un completo verde acqua composto da gonna e pantaloni sovrapposti. Per l'evento più glamour – il primo red carpet – ha cambiato stile e ha scelto un look bicolor da vera diva retrò.

Rocìo Muñoz Morales in lungo per il primo red carpet

Il Festival del cinema di Venezia 2022 si è aperto ufficialmente con la prima del film White Noise. Primo film, primo red carpet: la madrina ha inaugurato ufficialmente i lavori con un abito senza spalline con scollatura a tuffo, caratterizzato da una bicromia perfetta di bianco e nero. L'abito lungo fino ai piedi è impreziosito da una cintura con maxifiocco che esaltava il punto vita. Ancora una volta a firmare il look è Giorgio Armani.

Rocio Munoz Morales in Giorgio Armani sul red carpet

Per completare l'outfit, la madrina ha scelto un prezioso collier che rifiniva la scollatura e ha tirato i capelli indietro in uno chignon basso con la riga da una parte. Per il make up invece ha scelto uno smokey eyes sfumato sugli occhi, con un velo di colore a scaldare guance e labbra. Ancora una volta Rocio incanta la laguna con l'eleganza senza fronzoli, semplice e raffinata.