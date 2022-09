Brad Pitt sul tappeto rosso con le sneakers: al Festival di Venezia sceglie la comodità Sul tappeto rosso del film “Blonde” era presente anche Brad Pitt, questa volta in veste di produttore (con un nuovo stile rilassato)

A cura di Beatrice Manca

Nonostante gli occhi del mondo siano tutti puntati su Londra, in lutto per la morte della regina Elisabetta, a Venezia il Festival del cinema prosegue con il suo parterre di star. L'8 settembre è stata la serata di Blonde, l'attesissimo biopic su Marilyn Monroe. Ad interpretare la diva anni Cinquanta è l'attrice cubana Ana de Armas, che ha sfilato sul red carpet con l'abito-omaggio ai suoi film più famosi. Sul tappeto rosso era presente anche Brad Pitt, questa volta in veste di produttore, e ha regalato ai fan un assaggio del suo nuovo stile, rilassato e glamour al tempo stesso.

L'evoluzione di stile di Brad Pitt

Brad Pitt negli anni ha conquistato legioni di fan cambiando spesso stile: dagli esordi grunge alle giacche scamosciate, dalle giacche di pelle all'eleganza sartoriale. Di recente il suo stile è più informale e colorato e esplora nuove possibilità, dai completi rosa malva fino alle gonne sul red carpet. La trasformazione è merito del sodalizio con lo stilista Haans Nicholas Mott, che ha scelto per lui colori vivaci e tagli morbidi, quasi genderless. Al Festival del cinema di Venezia è tornato ai classici dell'eleganza: smoking nero, papillon e capelli tirati indietro. A fare la differenza però sono gli accessori, casual e sportivi.

Brad Pitt con le scarpe Adidas

Le sneakers di Brad Pitt sul tappeto rosso

Il completo di Brad Pitt, con giacca due bottoni e camicia bianca, potrebbe essere una nuova creazione dello stilista Haans Nicholas Mott che negli ultimi mesi ha curato spesso i look per le pubbliche apparizioni dell'attore. Ad attirare l'attenzione però sono state le scarpe: anziché un paio di classiche stringate o di mocassini da dandy ha scelto la comodità delle sneakers. In particolare, Brad Pitt ha indossato un paio di Gazelle di Adidas nere, in vendita sul sito del colosso sportivo a 100 euro.

Le scarpe di Brad Pitt sono Adidas Gazelle

Il tocco finale? Gli occhiali da sole da aviatore, tenuti anche al tramonto. Noblesse oblige.