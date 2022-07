Brad Pitt con la gonna sul red carpet: la moda genderless non è solo per adolescenti A 58 anni Brad Pitt stupisce con una gonna al ginocchio: la prova che la mascolinità a poco a che vedere con i pantaloni.

A cura di Beatrice Manca

Chi ha detto che la moda genderless è solo per le giovanissime icone di stile degli adolescenti? Anche Brad Pitt, attore premio Oscar e sex symbol per intere generazioni, ha sfoggiato una gonna sul tappeto rosso. Alla premiere del film Bullet Train a Berlino Brad Pitt ha mostrato le gambe sorridendo ai fotografi con la sua proverbiale nonchalance.

Il nuovo stile genderless di Brad Pitt

A 58 anni, Brad Pitt non ha perso un grammo di fascino. Anzi. Ciuffo biondo, mascella volitiva, occhi di ghiaccio. Nel tour promozionale per il nuovo film ha anche mostrato un nuovo stile, più fluido, contemporaneo e colorato. A Parigi ha sfoggiato un completo in lino color rosa pesca, mentre a Berlino ha optato per una variazione sul tema: camicia stropicciata color ciclamino, giacca in lino marrone e gonna con orlo asimmetrico coordinata. Per completare l'outfit il divo hollywoodiano ha scelto stivali da combattimento e un paio di occhiali da sole tartarugati. Il look rivela anche un tatuaggio nascosto: sapevate che Brad Pitt ha un rinoceronte tatuato sotto al ginocchio?

Brad Pitt

La gonna per gli uomini non è più tabù

Intendiamoci: non è la prima volta che vediamo un attore o un cantante con una gonna. Harry Styles ha posato per Vogue con un abito a balze, Sangiovanni ha scelto una gonna per il Roma Film Fest, mentre Mahmood si è esibito con look genderless al Festival di Sanremo. Ma forse è la prima volta che vediamo un look genderless portato con questa disinvoltura da un attore più maturo. Il nuovo look di Brad Pitt è la dimostrazione plastica di un cambiamento culturale in atto: lui, che negli anni Novanta incarnava l'ideale di macho, oggi sfoggia senza paura una gonna fino al ginocchio. La prova – semmai ci fosse bisogno di ripeterlo – che la mascolinità a poco a che vedere con i pantaloni.