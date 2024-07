video suggerito

Sharon Stone premiata a Taormina, brilla con l’abito a rete semitrasparente di cristalli Sharon Stone al Taormina Film Festival ha ricevuto il prestigioso Cariddi d’oro. Ha sfilato sul red carpet con un look semitrasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sharon Stone al Taormina Film Festival

Il Taormina Film Festival si è chiuso in bellezza con la presenza di una diva del cinema di fama mondiale. Sharon Stone è giunta al Teatro Antico per la serata conclusiva della kermesse, in qualità di ospite d'onore: a lei è stato consegnato il Cariddi d’oro, prestigiosa onorificenza che ha ricevuto direttamente da Elvira Amata, Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. L'attrice ha anche partecipato a una conversazione sul ruolo delle donne nel cinema e sul grande schermo. A tal proposito, impossibile non ricordare che proprio a Taormina, nel 1992, si era svolta l'anteprima italiana di Basic Instinct, il film cult che ha consegnato al successo la protagonista. "Sì è vero quella scena fece scandalo, oggi sarebbe una cosa del tutto ordinaria, normale" ha commentato. Proprio di recente, Sharon Stone ha riproposto la stessa iconica scena del film con uno scatto in lingerie e le gambe accavallate.

Il primo look di Sharon Stone con cappuccio

Al suo arrivo in città, Sharon Stone indossava un abito speciale, reso unico da un dettaglio in particolare. L'attrice ha scelto una creazione italiana, firmata dallo stilista sardo Antonio Marras e fa parte della collezione Primavera/Estate 2024. Il vestito presenta una stampa con motivo floreale. solo delle rose con tanto di spine, dipinte da Marras stesso, con un tratto tutt'altro che romantico e poetico, ma più rock, contemporaneo e deciso.

Sharon Stone in Antonio Marras

Sharon Stone con l'abito a rete

Per sfilare sul red carpet della kermesse, l'attrice ha puntato sull'effetto sparkling. Ha scelto un abito effetto rete lungo fino alle caviglie, con maniche lunghe e frange color oro sullo scollo rotondo: è di Dolce&Gabbana. Il capo semitrasparente è impreziosito da cristalli all over che lo rendono prezioso e scintillante, completato con un body nero.

Leggi anche Sharon Stone in lingerie a 66 anni: la foto con le gambe accavallate come in Basic Instinct

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Sandali color oro Santoni per l'attrice, con maxi orecchini pendenti coordinati di Coppola E Toppo. L'attrice è ormai da tempo fedelissima alla sua chioma corta, che ha tirato leggermente all'indietro con un effetto wet molto soft ed elegante.

Sharon Stone in Antonio Marras

Sharon Stone ritira il premio

Su palco del Taormina Film Festival, l'attrice ha incantato i presenti con la sua eleganza senza tempo. Ha sfoggiato un abito da sera monospalla, dal design ampio e con strascico posteriore, impreziosito da frange sulla scollatura, decorato con delle "pennellate" scure si sfondo bianco. Anche questa è una creazione di Antonio Marras.