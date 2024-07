Vacanze romane per Sharon Stone: nella Capitale omaggia la moda italiana con un caftano rosa

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Sharon Stone

Sharon Stone sta trascorrendo gli ultimi giorni di luglio in Italia, tra Taormina e Roma. L'attrice di Basic Instinct è stata premiata al Taormina Film Festival con il Cariddi D'Oro, riconoscimento conferitole dalla Regione Sicilia. La statunitense si trova nella Capitale dove in autunno sarà ospitata una mostra all'Ara Pacis: Stone esporrà una serie quadri dipinti da lei. L'artista, infatti, negli ultimi anni ha sviluppato una grande passione per la pittura che l'ha portata a realizzare tele, colorate anche a mano. In attesa dell'inaugurazione della mostra, si gode i meravigliosi paesaggi di Roma con il suo unico e inconfondibile stile, immutato anche a 66 anni.

Il look di Sharon Stone per l'estate romana

Occhiali bianchi da diva e il solito incrollabile fascino. Sharon Stone brilla nell'estate romana: in una foto condivisa sui social che la ritrae su uno dei tanti terrazzi di Roma, l'attrice indossa un caftano rosa oversize firmato Ermanno Scervino. Questo modello è uno dei capi di tendenza della stagione estiva: perfetto per matrimoni o appuntamenti speciali, così come abito anti caldo da sfoggiare durante gli aperitivi in riva al mare, il caftano è un evergreen che non smette mai di conquistare anche le dive di Hollywood.

Il look di Sharon Stone

Il look super chic è impreziosito da una texure luminosa, realizzata con perline e glitter, e da una delle it-bag delle ultime stagioni: si tratta del modello Vela in pelle di Etro, altra Maison italiana. La chiusura a V della borsa, disponibile in diverse dimensioni e colori, la rende dinamica e moderna. Sharon Stone opta per il modello mini bianco: dalla borsa pende una piccola medaglietta con il logo di Etro, il Pegaso, incisi con la stessa tecnica con cui si coniano le monete. La borsa di Sharon Stone viene venduta 1750 euro sul sito del brand italiano.