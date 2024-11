Sharon Stone, una cascata di fiori sul red carpet a Torino: illumina il festival con l’abito gioiello

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Gli occhi erano tutti per lei e non ha deluso le aspettative. All'inaugurazione del Torino Film Festival, Sharon Stone è stata la diva indiscussa. L'attrice, classe 1958, ha calcato il red carpet della manifestazione insieme a star del calibro di Ron Howard, Giancarlo Giannini e Sarah Jessica Parker: domenica alle 14 presenterà "Pronti a morire", il suo nuovo film. Stone ha dichiarato, durante il dialogo con il direttore del Festival del Cinema, Carlo Chatrian, che "l'orologio corre, ma c'è ancora tempo per fare film importanti". Un'accoglienza eccezionale per la diva, che ha ricevuto anche il premio Stella della Mole, riconoscimento importante assegnato ad attori e attrici di rilievo internazionali. Il look di Sharon Stone è stato all'altezza dell'occasione.

Il look total red di Sharone Stone a Torino

Sharone Stone è magnifica sul red carpet. La diva ha indossato un vestito senza spalline con scollo a goccia color rosso vermiglio. L'abito lungo a sirena, che esaltava la silhouette dell'attrice, era tempestato di paillettes bianche e rosso smeraldo, mentre sul bustier era ricco di cristalli sempre sui toni del rosso. Realizzato in organza di set e tulle ricamato, l'abito firmato Tony Ward, collezione Couture, è en pendant con la tinta labbra rosso ciliegia di Sharon Stone.

Sharon Stone in Tony Ward Couture

Ad esaltare il total red dell'abito contribuisce la splendida mantella rosso cremisi, sempre firmata Tony Ward. Il look, ripreso dalla passerella Couture Autunno/Inverno 2024-25, è perfetto per Sharon Stone, che, a 66 anni, è più regale che mai con questa mise da diva del Novecento. La mantella, che scende in lungo strascico, è composta da 3mila fiori in organza di seta. Un rosso su rosso che solo una delle regine di Hollywood sa portare con così tanta eleganza e charme. I capelli, invece, sono cortissimi e acconciati all'indietro con un effetto wet che ricorda l'hairstyle di quel Basic Instinct che l'ha consacrata ormai tanti anni fa.

Sharon Stone con la mantella rossa