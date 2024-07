video suggerito

Sharon Stone in lingerie a 66 anni: la foto con le gambe accavallate come in Basic Instinct Con le gambe accavallate come l’indimenticabile Catherine Tramell in Basic Instinct: Sharon Stone ha rievocato l’iconica scena del film cult oltre 30 anni dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @sharonstone

Sharon Stone ha alle spalle oltre 30 anni di carriera e come per ogni attore e attrice, anche per lei c'è un'immagine su tutte che viene in mente, ripensando agli innumerevoli film che ha girato. Vanta una filmografia sconfinata, ma è impossibile non ricordare l'iconica scena di Basic Instinct in cui, nei panni di Catherine Tramell, accavalla le gambe rivelando l'assenza di biancheria intima e lasciando di stucco i poliziotti che la stanno interrogando su un omicidio. All'epoca del film cult Sharon Stone aveva poco più di 30 anni: è cominciato lì il successo che ancora va avanti a gonfie vele. È una professionista stimata e apprezzata; ha avuto anche il coraggio di sfidare Hollywood, che a suo dire non le ha riservato sempre un trattamento benevolo, soprattutto nei momenti di difficoltà. A distanza di 32 anni, l'attrice ha riproposto sui social per fan e follower la famosissima scena delle gambe accavallate, in lingerie, ricordando i tempi di Basic Instinct.

Sharon Stone posa in lingerie

Sharon Stone non ha paura di mostrarsi così com'è, senza filtri e ritocchi, consapevole di quanto il tempo abbia cambiato il suo corpo. L'attrice ha coi suoi anni un rapporto di grande serenità, perché si è liberata dall'ossessione per la giovinezza a tutti i costi, dal dover per forza assecondare certi standard imposti nel mondo dello spettacolo alle donne. A loro viene chiesto di essere eterni sex symbol, di essere eternamente giovani. Questo è malsano, oltre che fasullo e innaturale. Lei lo ha capito a sue spese. In passato è stata anche lei vittima di stereotipi di bellezza e perfezione, ha fatto ricorso alla chirurgia e si è sottoposta a trattamenti anti age. Poi a causa di un ictus è stata vicina alla morte e proprio lì ha cominciato ad apprezzare la vita nella sua essenza più profonda e reale.

Instagram @sharonstone

A quel punto si è resa conto di non voler sottostare a certi canoni, ma questo l'ha penalizzata professionalmente. Ecco perché si è scagliata duramente contro Hollywood, colpevole di discriminare le donne over 40, come se avessero una sorta di "data di scadenza" quando la loro immagine non soddisfa più certi standard di perfezione. La sua risposta, a quegli standard, è mostrarsi con sicurezza e disinvoltura esattamente così com'è, in tutta la sua femminilità e gioia di vivere. Non ha esitato anche a posare in lingerie, rievocando la famosa e indimenticabile scena di Basic Instinct con le gambe accavallate. Due pezzi in pizzo, sandali blu con rosa sulle caviglie, collana di perle: lo sguardo è lo stesso fiero e penetrante di 30 anni fa.