Sharon Stone in pantaloni è la regina del red carpet: la sua camicia si trasforma in mantello Sharon Stone è tornata su un red carpet internazionale e lo ha fatto con un look tutt'altro che tradizionale. Niente gonne pompose e abiti principeschi, ha preferito i pantaloni e una camicia che si "trasforma" in mantello.

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dall'attesissima cerimonia degli Oscar 2024, a Hollywood continuano gli eventi di gala che celebrano gli attori e gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo del cinema. Questa notte, ad esempio, a Beverly Hills si sono tenuti i GLAAD Media Awards e tra gli ospiti speciali c'era anche Sharon Stone. Sul red carpet ha dimostrato che, nonostante abbia raggiunto i 66 anni, non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Naturalmente non ha rinunciato allo stile glamour, anzi, ne ha approfittato per portare un tocco rivoluzionario al classico dress code da evento di gala: ecco cosa ha indossato.

Il look mannish col mantello di Sharon Stone

Siamo sempre stati abituati a vedere le star sfilare sui red carpet internazionali con maxi abiti principeschi, paillettes scintillanti e gonne pompose, Sharon Stone, però, ha deciso di stravolgere le classiche regole di dress code, il tutto senza rinunciare alla sua innata eleganza.

Sharon Stone con la camicia-mantello

Seguita dalla stylist di fiducia Paris Libby, ai GLAAD Media Awards 2024 ha detto no ai classici vestiti da sera, questa volta ha sorpreso tutti un completo dal mood mannish ma con un tocco "regale". Ha abbinato un paio di pantaloni a vita altissima in raso nero a una camicia bianca con mantello incorporato, un modello total white con chiusura a portafoglio e decorata con degli schizzi neri sullo strascico. Chi ha firmato il look?Il brand Rami Al Ali.

Sharon Stone in Rami Al Ali

Sharon Stone tra tacchi a spillo e borsa metallica

Nel look da red carpet di Sharon Stone non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. L'attrice ha abbinato il completo pantaloni e camicia-mantello a una pochette in oro metallizzato di The Moiré e a una cascata di collane, dal girocollo di perle al modello sottile e con maxi pendente in total gold. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sling-back dark di Saint Laurent, modello già considerato must della prossima primavera. Make-up dai toni naturali, capelli corti portati con la fila laterale e sorriso stampato sulle labbra: a 66 anni Sharon Stone continua a essere un'indiscussa diva contemporanea.

Sharon Stone con borsa The Moiré