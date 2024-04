video suggerito

Lea Michele con l'abito rosso mostra il pancione sul red carpet L'attrice è tornata in pubblico dopo l'annuncio della gravidanza, sfilando sul tappeto rosso con un abito che metteva in risalto le morbidezze del suo stato.

A cura di Annachiara Gaggino

Lea Michele in Michael Kors

Tra le star ormai è usanza svelare la gravidanza agli eventi. Facendo passare in sordina i primi mesi, moltissime celeb stanno lasciando di stucco i fans con pancioni inaspettati; prima fra tutte Rihanna, che lo scorso anno ha calcato il palcoscenico dell'half time show del Super Bowl incinta, con una tuta cargo rossa firmata Loewe, rivelando l'attesa del secondo figlio. Lo stesso per Sienna Miller, che ha confermato le voci sulla sua gravidanza sfilando sul red carpet con il pancione in vista e ultima è stata Vanessa Hudgens che per dare la notizia ha scelto la notte degli Oscar. Anche Lea Michele aveva già reso noto una settimana fa di essere incinta del secondo figlio con un post su Instagram, ma la rivelazione scenografica l'ha sicuramente fatta calcando tappeto rosso dell'evento benefico Hope Rising Benefit e mostrando al mondo il suo stato interessante avanzato.

Lea Michele in Michael Kors

Il look di Lea Michele per svelare la gravidanza

Per i festeggiamenti della serata, Lea Michele ha sfoggiato un abito rosso fuoco con decorazioni metalliche dorate sul collo firmato Michael Kors della collezione prêt-à-porter primavera 2023. Il modello drappeggiato in jersey crêpe senza maniche era caratterizzato da una chiusura sul collo. Per le calzature sono state scelte un paio di scarpe slingback con il tacco Gianvito Rossi dorate e decorate da una pietra sulla punta, mentre gli accessori si limitavano a un braccialetto e un paio di orecchini in oro. A curare lo styling dell'attrice è stato Brian Meller, con il quale aveva già lavorato in occasioni come il Met Gala 2023 e i Tony Awards 2023.

Lea Michele in Michael Kors

La seconda gravidanza di Lea Michele

L'ex protagonista della serie televisiva Glee e ora star di Broadway è sposata con l'imprenditore Zandy Reich dal 2019, i due erano amici da molto tempo ma hanno iniziato a frequentarsi sentimentalmente nel 2017. La coppia ha accolto il primo figlio Ever, nel 2020.