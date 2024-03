Vanessa Hudgens annuncia la gravidanza agli Oscar: mostra la pancia in abito trasparente Vanessa Hudgens ha scelto il total black per la serata degli Oscar 2024: sul red carpet ha annunciato la gravidanza, mostrando per la prima volta il pancione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vanessa Hudgens in Alberta Ferretti

Dopo la cerimonia di consegna dei premi Oscar è tradizione che le celebrity si riuniscano all'immancabile Vanity Fair Oscar Party, una delle serate più memorabili di Hollywood. Per il nono anno consecutivo, la festa si è svolta presso il Wallis Annenberg Center for the Performing Arts e c'erano tantissimi ospiti: alcuni sono giunti stringendo tra le mani la fatidica statuetta, come Emma Stone, che ha portato a casa l'Oscar come miglior attrice. Prima di recarsi all'after party, si è cambiata d'abito: quello sfoggiato alla premiazione si era rotto! Tra i presenti anche Billie Eilish, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie e Vanessa Hudgens, che ha stupito tutti col pancione.

Vanessa Hudgens in total black

Vanessa Hudgens ha scelto la serata degli Oscar 2024 per annunciare la prima gravidanza. L'attrice e cantante, infatti, proprio sul prestigioso tappeto rosso ha mostrato per la prima volta il pancione. Lo scorso dicembre ha sposato il campione di baseball Cole Tucker, dopo tre anni di fidanzamento: i due sono una coppia piuttosto riservata e le nozze si sono svolte con una cerimonia blindatissima in Messico.

Vanessa Hudgens in Vera Wang Couture

I gossip su una possibile gravidanza circolavano già da ottobre, ma la diretta interessata non le aveva mai confermate, dicendosi anzi piuttosto offesa da questa eccessiva attenzione: "Non fate supposizioni su tutti gli aspetti della vita, ma soprattutto non fatele sul corpo delle donne". Ecco perché è stata una versa sorpresa vederla arrivare alla fatidica serata col pancione.

Vanessa Hudgens in Alberta Ferretti

La 35enne ha sfoggiato due abiti: uno per la cerimonia e uno per l'after party di Vanity Fair, ma ha puntato in entrambi i casi sul total black. Prima è stata la volta di un abito dolcevita nero aderente di Vera Wang Couture, a maniche lunghe e con strascico posteriore. Lo ha abbinato a gioielli Chopard: anelli e orecchini di diamanti, più una preziosa collana in oro bianco con un diamante giallo a forma di pera da 10 carati.

Vanessa Hudgens in Alberta Ferretti

Poi, come un'elegante dea della maternità, si è spostata al Vanity Fair Oscar Party indossando un abito trasparente, che metteva in evidenza le forme della gravidanza. Fiera del suo pancione, ha puntato su una creazione firmata Alberta Ferretti con maxi scollatura e maniche-mantello, con sandali coordinati. Diversa l'acconciatura: dopo il mezzo raccolto con capelli lisci è stata la volta di una voluminosa chioma riccia. Come Rihanna ha insegnato, la gravidanza è un momento in cui si può scegliere di essere sensuali e Vanessa Hudgens col suo nude look ha seguito il suo esempio.