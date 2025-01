video suggerito

Oscar 2025, le nomination: l'elenco dei film candidati L'annuncio delle nomination agli Oscar 2025 è previsto per oggi, giovedì 23 gennaio alle 14:30 (ora italiana). Cresce l'attesa per scoprire se l'italiano Vermiglio di Maura Delpero riuscirà a entrare nella cinquina dei titoli in corsa come Miglior film internazionale.

L'annuncio alle nomination agli Oscar 2025 – in diretta con i comici Bowen Yang e Rachel Sennot – è previsto per giovedì 23 gennaio alle 14:30 (ora italiana). Sarà l'occasione per scoprire se l'italiano Vermiglio di Maura Delpero riuscirà a entrare nella cinquina dei titoli in corsa per la statuetta come Miglior film internazionale. Atteso anche il verdetto per Challengers di Luca Guadagnino e Conclave di Isabella Rosellini. Tra i titoli favoriti della 97esima cerimonia di premiazione – fissata per il 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood – ci sono A Complete Unknown di James Mangold, Dune: Part Two di Denis Villeneuve, Anora di Sean Baker, Wicked di Jon M. Chu. e The Substance di Coralie Fargeat. Mentre cresce l'attesa per scoprire le nomination delle 24 categorie degli Academy Awards, i pronostici indicano che Emilia Perez, The Brutalist e Conclave sono in lizza per aggiudicarsi il maggior numero di candidature.

(In aggiornamento)

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov – Anora;

Kieran Culkin – A real pain;

Edward Norton – A complete unknown;

Guy Pearce – The Brutalist;

Jeremy Strong – The apprentice;

Miglior attrice non protagonista.

Miglior cortometraggio d'animazione

Beautiful man;

In the shadow of the cypress;

Magic Candies;

Wander to wonder;

Yuck!

Migliori costumi

A complete unknown – Arianne Phillips;

Conclave – Lisy Christl;

Il Gladiatore 2 – Janty Yates e Dave Crossman;

Nosferatu – Linda Muir;

Wicked – Paul Tazewell.

Miglior cortometraggio live action

A lien;

Anuja;

I’m not a robot;

The last ranger;

The man who could not remain silent.

Miglior trucco e acconciatura

A different man – Marino, Presto, Jurado;

Emilia Perez – Carbonel, Janvier, Spadaccini;

Nosferatu – White, Loader, Stokes – Munton;

The substance – Percis, Guillon, Scarselli;

Wicked – Hannon, Blount, Nuth.

Migliore colonna sonora originale

The Brutalist;

Conclave;

Emilia Perez;

Wicked;

The Wild Robot.

Migliore sceneggiatura non originale

A Complete Unknown;

Conclave;

Emilia Perez;

Nickel Boys;

Sing Sing.

Migliore sceneggiatura originale

Anora;

The Brutalist;

A Real Pain;

September 5;

The Substance.

Miglior attore protagonista

Miglior attrice protagonista

Miglior film d'animazione

Migliore fotografia

Miglior regia

Miglior documentario (lungometraggio)

Miglior documentario (cortometraggio)

Miglior montaggio

Miglior film internazionale

Migliore canzone originale

Miglior film

Migliore scenografia

Miglior suono

Migliori effetti visivi