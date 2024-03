Emma Stone vince l’Oscar col vestito rotto (e la colpa è di Ryan Gosling) Incidente di stile per Emma Stone agli Oscar 2024: l’attrice ha rivelato, mentre ringraziava per l’Oscar, di aver rotto il vestito! Ecco cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Emma Stone

Si sono concretizzati i pronostici sulla vittoria di Emma Stone agli Oscar 2024, la favorita da settimane: la sua interpretazione di Bella Baxter in Povere creature di Yorgos Lanthimos le è valsa la fatidica statuetta. Per l'attrice, è la seconda nella sua carriera: ha quindi fatto il bis dopo il trionfo del 2017, grazie a La La Land. "La cosa più bella di fare un film è che il risultato è più della somma delle parti: voglio condividere questa statuetta con tutti quelli che hanno lavorato al film. Yorgos grazie di averci regalato Bella Baxter" ha detto sul palco, nel discorso di ringraziamento, in cui si è rivolta anche alla famiglia. Ha anche rivelato un dietro le quinte inaspettato.

Il look di Emma Stone

L'attrice per la serata ha scelto un abito strapless di Louis Vuitton color ghiaccio, caratterizzato da un'unica balza in vita. L'abito è stato disegnato da Nicolas Ghesquière: minimal ma al tempo stesso dall'eleganza semplice e senza tempo. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté bianche con tacco a spillo e collana di diamanti gialli da 30 carati di Louis Vuitton High Jewelry.

Emma Stone in Louis Vuitton

Cosa è successo al vestito di Emma Stone

"Il bello della diretta" si dice: tutto può succedere e qualunque sia l'entità dell'inconveniente e dell'imprevisto, bisogna andare avanti! Lo sa bene Emma Stone, che è salita sul palco in uno dei momenti più alti della sua carriera con l'abito strappato! L'attrice è stata premiata come migliore attrice protagonista: ha portato a casa il secondo Oscar della sua carriera. Qualcosa, però, è andato storto proprio poco prima di salire sul palco per ritirare la statuetta e pronunciare il fatidico discorso di ringraziamento.

Emma Stone indossa gioielli Louis Vuitton High Jewelry

L’abito si è strappato (per colpa è di Ryan Gosling). Lo ha raccontato la stessa Emma Stone sul palco, mostrando la cerniera sulla parte posteriore. Nel discorso ha raccontato che probabilmente il "fattaccio" risaliva a pochi attimi prima, durante l'esibizione di Gosling sulle note di I'm Just Ken. "Ne sono abbastanza sicura" ha detto mentre il pubblico applaudiva.

Il dettaglio dell'abito strappato