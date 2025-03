Morgan Freeman ricorda Gene Hackman agli Oscar 2025: “Abbiamo perso una leggenda, io un amico”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Morgan Freeman rende omaggio a Gene Hackman. Durante la cerimonia della 97esima edizione degli Oscar, che si è tenuta nella notte tra il 2 e il 3 marzo, l'attore ha voluto ricordare il collega e amico, trovato morto nella sua casa di Santa Fe insieme alla moglie Betsy Arakawa lo scorso 27 febbraio. I due hanno lavorato insieme nel film Gli spietati e Under Suspicios. Nessun tributo invece per Michelle Trachtenberg durante il segmento In Memoriam della cerimonia. La star di Gossip Girl e Buffy l'Ammazzavampiri è morta di recente a 39 anni.

L'omaggio di Morgan Freeman per Gene Hackman

"Questa settimana la nostra comunità ha perso una leggenda ed io un amico: Gene Hackman. Ho avuto il piacere di lavorare con lui in due film, Gli spietati e Under Suspicion. Era un attore generoso, capace di migliorare il lavoro di tutti", ha esordito Freeeman sul palco degli Oscar 2025. L'attore ha ricordato l'amico e collega, con cui ha diviso il set in diverse occasioni e che era stato premiato con l'ambita statuetta nel 1972, nella categoria miglior attore protagonista, per la sua interpretazione nel film Il braccio violento della legge. Nel 1993 vinse anche come miglio attore non protagonista per Gli Spietati, mentre Freeeman per lo stesso film non ricevette alcuna statuetta.

"Lui ha vinto dei premi Oscar, ma soprattutto i cuori dei cinefeli del mondo intero. Sarà ricordato per sempre", ha concluso Freeman tra gli applausi del Dolby Theatre di Los Angeles, dove si è tenuta la 97esima edizione della cerimonia. Il momento si è svolto prima del segmento In Memoriam, durante il quale solitamente l'Academy Award onora i personaggi dello spettacolo morti nel corso dell'anno. Nessuna menzione per Michelle Trachtenberg invece.

Gene Hackman trovato morto insieme alla moglie

La notizia della morte di Gene Hackman ha scosso il mondo del cinema. Il noto attore, 95 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Santa Fe insieme alla moglie Betsy Arakawa, 63 anni, pianista classica. La loro morte è ancora avvolta dal mistero, anche se stando ai risultati delle prime analisi pare che l'attore sia in realtà deceduto 9 giorni prima del ritrovamento e che il suo pacemaker abbia smesso di funzionare. La polizia ha anche fatto sapere che la moglie era mummificataal momento dell'arrivo degli agenti. La dinamica resta però ancora da chiarire.