L'eleganza sussurrata di Alba Rohrwacher nella serata degli Oscar è il tocco di stile che serviva Prima un abito di velluto, poi un completo candido: tra scollature, cristalli e trasparenze Alba Rohrwacher si è imposta con la sua eleganza.

A cura di Giusy Dente

Alba Rohrwacher

Alba Rohrwacher è stata scelta dall'Academy per partecipare alla cerimonia di premiazione degli Oscar. È volata al Dolby Theatre di Los Angeles in una veste nuova, quella di presentatrice: ha consegnato la statuetta assegnata per la Migliore fotografia. Entusiasta, l'attrice italiana (molto apprezzata anche oltre i confini nazionali) ha confidato all'Ansa:

Consegnare un trofeo a qualcuno è una festa. È un modo meraviglioso per far risplendere il lavoro di tutti quelli che hanno creato un film. Il premio per la fotografia è poi il riconoscimento alla luce del film, che è il palpito, la vita di una storia.

In una cerimonia dominata da cristalli e paillettes, in cui i nominati hanno sfoggiato creazioni scintillanti in stile Vecchia Hollywood, l'attrice non si è omologata. L'estetica della diva glamour non fa per lei: sul palco ha portato la sua eleganza discreta, mai urlata. E lo ha fatto anche al successivo Vanity Fair Oscar Party, dove tra tante trasparenze (tra cui il nude look di Bianca Balti) spiccava il suo outfit candido ed etereo, dal tocco mannish.

Lo stile di Alba Rohrwacher

È un'eleganza senza tempo che non smette di affascinare, quella di Alba Rohrwacher. L'attrice in ogni contesto riesce a essere sofisticata e chic, sempre riconoscibile nel suo stile romantico e al tempo stesso contemporaneo. Mai fronzoli, mai scollature o dettagli appariscenti né silhouette aderenti e fascianti: il suo guardaroba è fatto piuttosto di tocchi stilosi come fiocchi, pois, cravatte e cappelli, con una predilezione per le nuance neutre e capi come tailleur, abiti bon ton, long dress in velluto, completi dal taglio mannish e over. Le Maison che più di tutte riescono a valorizzare il suo stile sono Prada, Dior e Valentino, quelle di cui più spesso ha indossato le creazioni.

Alba Rohrwacher in Valentino, gioielli Chopard

L'eleganza italiana sul palco degli Oscar con Alba Rohrwacher

Alba Rohrwacher anche stavolta si è affidata a Valentino: per lei un look Haute Couture della collezione Vertigineux firmata da Alessandro Michele. È una linea significativa, perché ispirandosi all'archivio della Casa di moda e a suoi pezzi iconici, il Direttore creativo ha voluto esplorare la storia di Valentino Garavani e della Maison, fondendo tradizione e contemporaneità, dando nuova vita ai suoi codici stilistici nel segno del massimalismo, del barocco.

Alba Rohrwacher in Valentino

L'attrice ha scelto il velluto, tessuto sinonimo di eleganza visto anche su Isabella Rossellini, Scarlett Johansson, Margaret Qually nella stessa serata. Alba Rohrwacher ha sfoggiato sul red carpet e poi sul palco, al momento della premiazione, un abito lungo nero con balze di taffetà e polsini in organza color avorio, a contrasto. A Vogue, il Direttore creativo della Maison ha confidato:

Voglio molto bene ad Alba. Fa parte della mia famiglia. È una creatura meravigliosamente talentuosa e fragile. La mia Monica Vitti.

Alba Rohrwacher in Valentino

Decisamente diverso l'outfit scelto per la seconda parte della serata, l'after party organizzato come di tradizione da Vanity Fair. Qui le celebrities si sono sbizzarrite, ma Alba Rohrwacher non si è smentita. Tra spacchi vertiginosi, cristalli, trasparenze e nude look (c'è persino chi ha lasciato il lato b in vista da una profonda scollatura posteriore), spiccava il candore del suo look total white. C'è nuovamente la firma di Valentino: un completo impreziosito da bottoni gioielli sulla camicetta, fiocco in vita e foulard. Nella serata più importante per il cinema internazionale, l'attrice ha rappresentato con orgoglio l'Italia, ricordando quanto basti poco per risultare impeccabili e perfettamente al proprio posto.