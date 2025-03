video suggerito

I look degli Oscar 2025: da Demi Moore a Selena Gomez, è un trionfo di ricami e cristalli Da Demi Moore ad Ariana Grande: hanno sfilato look preziosi e scintillanti sul red carpet della cerimonia di consegna degli Oscar 2025. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Dolby Theatre di Hollywood ha ospitato la 76esima cerimonia di premiazione degli Academy Awards, il più prestigioso premio nel mondo del cinema. La ambita statuetta di Miglior film è andata ad Anora (già Palma d’Oro al Festival di Cannes), a sorpresa Mikey Madison l'ha spuntata come Miglior attrice sulla favorita Demi Moore, nessun premio per A Complete Unknown con Timothée Chalamet. Non ce l'ha fatta Isabella Rossellini (suor Agnes in Conclave): l'Oscar come miglior attrice non protagonista lo ha vinto Zoe Saldana. Tutti hanno sfoggiato creazioni importanti per la grande serata: tra velluto, ricami e paillettes, è stata gara di stile.

Le celebrities brillano sul red carpet

Le stelle brillano, non solo nel cielo, ma anche nel Dolby Theatere di Los Angeles. La cerimonia di consegna degli ambiti Oscar è stata, sul red carpet, un trionfo di cristalli, perline, ricami, paillettes che si sono imposti come i dettagli perfetti per una serata da ricordare, per non passare inosservati.

Demi Moore in custom Giorgio Armani Privé

Abito Giorgio Armani Privé impreziosito da petali iridescenti e cristalli Swarovski per Demi Moore. Il vestito è stato realizzato dalla Maison appositamente per lei: è un abito silver con scollatura a V e gonna ampia sul fondo da vera diva, ulteriormente impreziosito dai gioielli Chopard.

Selena Gomez in Ralph Lauren

L'outfit estremamente glamour firmato Ralph Lauren di Selena Gomez era ispirato a Sophia Loren: abito rosa con spalle scoperte realizzato da un team di 12 artigiani che hanno cucito a mano cristalli Rosemont e applicato più di 16.000 gocce di vetro. Il look si ispira a quelli iconici di Sophia Loren e, secondo E! News, sembra che l'attrice abbia persino collaborato con il sarto della diva per personalizzare il suo look.

Ariana grande in Schiaparelli

Ariana Grande non si smentisce mai col suo stile etereo e fiabesco. Sembrava appena uscita da un mondo incantato col suo abito Schiaparelli, appena visto sulla passerella Haute Couture Primavera/Estate 2025 del marchio. La creazione è lavorata con oltre 190.000 applicazioni tra paillettes, cristalli, strass e perline tagliate, utili a dare all'ampia gonna di tulle uno scintillio iridescente.

Lupita Nyong'o in Chanel

L'abito Chanel color avorio plissettato di Lupita Nyong'o era composto da oltre 22.000 ricami sul corpetto, tra cui le spalline realizzate con fili di perle e reso ancora più romantico dal fiocco di raso in vita.

Scarlett Johansson in Thierry Mugler

Il velluto è protagonista sul red carpet

Non solo cristalli e scintillii nella notte degli Oscar. Molte attrici hanno puntato sull'intramontabile eleganza del velluto, tessuto capace di emanare sempre una certa grandiosità. Scarlett Johansson ha optato per un abito lungo monocromartico di Thierry Mugler con guanti coordinati alti fino al gomito, non aderenti alla pelle bensì morbidi, come la scollatura.

Margaret Qualley in Chanel

Abito firmato Chanel per Margaret Qualley, un look chic e raffinato reso ancora più elegante dal filo di perle al collo. Nella sua semplicità, l'abito presentava però anche un dettaglio più accattivante: la schiena scoperta era accentuata da una nappa pendente, un gioiello di diamanti Chanel.

Cynthia Erivo in Louis Vuitton

Velluto anche per Cynthia Erivo: la candidata come Migliore attrice si è presentata sul red carpet con un look teatrale firmato Louis Vuitton. Ha scelto un abito in velluto verde con gonna molto ampia, reso ancora più scenografico dal dettaglio sul décolleté: colletto rialzato e maniche ampie a sbuffo andavano a creare la forma di un fiocco.

Alba Rohrwacher in Valentino Haute Couture

L'eleganza di Alba Rohrwacher

L'attrice ha uno stile inconfondibile e lo ha portato anche al Dolby Theatre, confermando la sua predilezione per una Maison italiana di cui indossa sempre le creazioni. Anche stavolta si è affidata a Valentino: per lei un look Haute Couture della collezione Vertigineux firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele. Anche per lei velluto: è un abito lungo nero con balze di taffetà e polsini in organza color avorio.