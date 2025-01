video suggerito

Il drastico cambio look di Emma Stone ai Golden Globe 2025: debutta col pixie cut sul red carpet Emma Stone è stata una delle grandi protagoniste dei Golden Globe 2025 grazie al suo drastico cambio look. Ha detto addio ai capelli lunghi e ha sfoggiato per la prima volta un pixie cut cortissimo e sbarazzino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte è andata in scena l'82esima edizione dei Golden Globe, evento attesissimo nel mondo del cinema e della televisione che, come succede ogni anno, anche questa volta ha inaugurato la lunga "awards season" che si concluderà con gli Oscar. Al di là dei vincitori, ovvero Emilia Pérez e The Brutalist (Miglior film commedia o musicale e Miglior film drammatico), le vere protagoniste della serata sono state le numerose star che hanno calcato il red carpet di Beverly Hills. Tra scintillanti paillettes, preziosi gioielli di diamanti e lunghi abiti da sera custom, a sorprendere il pubblico è stata Emma Stone col suo nuovo hair look: ecco tutti i dettagli del pixie cut che ha sfoggiato per la prima volta.

Il pixie cut di Emma Stone è il taglio dell'inverno 2025?

Emma Stone è stata tra le grandi protagoniste dei Golden Globe 2025 anche se non si è aggiudicata nessuna statuetta, il motivo? Ha debuttato sul red carpet con un look nuovo di zecca che di sicuro riuscirà a dettare legge in fatto di tendenze per tutto l'inverno. Da anni fedele al long bob, ora ha pensato bene di darci un taglio drastico. Affidatasi all'hairstylist Mara Roszak, ha detto addio alla chioma lunga e fluente e ora sfoggia un adorabile pixie cut, un taglio cortissimo e sbarazzino che mette in risalto il viso. Nessuna rivoluzione, invece, in fatto di colore, l'attrice ha mantenuto intatto il rosso rame naturale che ha sempre la contraddistingue. Come ha reso l'inedita acconciatura ancora più glamour? Ha indossato degli orecchini in diamanti e zaffiri di Louis Vuitton lungo tutto l'orecchio.

Emma Stone col pixie cut

Chi ha vestito Emma Stone ai Golden Globe 2025

Per il gran debutto col nuovo taglio di capelli Emma Stone non ha rinunciato al glamour, anzi, ha puntato su un colore che non poteva passare inosservato: il rosso fuoco. Seguita dalla stylist Petra Flannery, si è affidata ancora una volta a Louis Vuitton, Maison che l'ha vestita quasi sempre sui red carpet internazionali. Ha indossa un lungo abito monocromo, un modello col bustier strapless dalla linea minimal e la gonna a palloncino "gonfia" sui fianchi, arricchita da una cintura di raso intorno al punto vita. Niente tacchi in vista e collane scintillanti, ha voluto portare l'attenzione sull'hair look, così che la rivoluzione hair messa in atto fosse la "grande protagonista" della sfilata. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco di novità all'inverno?

Emma Stone in Louis Vuitton