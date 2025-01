Golden Globe 2025, tutti i look delle star: sul red carpet trionfano cristalli e paillettes

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte Beverly Hills ha ospitato l'82esima edizione dei Golden Globe, l'attesissimo evento glamour che ha aperto il 2025, dando il via alla lunga "awards season" che si concluderà il prossimo 3 marzo con gli Oscar. I protagonisti indiscussi della serata sono stati i vincitori: ad aggiudicarsi il titolo di Miglior film commedia o musicale e Miglior film drammatico sono stati Emilia Pérez e The Brutalist, mentre quanto riguarda il mondo delle serie tv, a portare a casa 4 statuette è stata Shōgun. Al di là degli attori che hanno recitato nelle pellicole premiate, ad aver attirato le attenzioni dei media sono state le numerose star che hanno calcato il red carpet e che, come da tradizione, ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Demi Moore, Zendaya, Anya Taylor-Joy, Sharon Stone: ecco cosa hanno indossato le celebrities al primo evento di gala del 2025.

I look sparkling delle star ai Golden Globe 2025

L'82esima edizione dei Golden Globe ha riunito i più grandi nomi del cinema hollywoodiano, trasformando il red carpet in una vera e propria passerella. Tenutosi nella notte della Befana, l'evento di gala ha costretto le celebrities a concludere le festività natalizie con qualche giorno di anticipo ma, in compenso, il risultato è stato super glamour.

Cara Delevingne in Gucci

Ad aver trionfato sul red carpet non poteva che essere l'effetto sparkling, un vero e proprio must delle feste. Nicole Kidman è apparsa eterea in una lunga creazione total silver di Balenciaga Couture che le ha lasciato la schiena nuda, Cara Delevingne è diventata una sirena con un tubino cangiante tempestato di paillettes di Gucci, mentre Angelina Jolie ha puntato sull'effetto vedo-non vedo con un vestito "metallico" di Alexander McQueen.

Angelina Jolie in Alexander McQueen

Look oro con cristalli e glitter di Louis Vuitton per Cate Blanchett, micro paillettes di Versace per Leighton Meester (che ha sfilato accanto al marito Adam Brody), maxi abito custom con dettaglio gioiello sul bustier di Armani Privé per Demi Moore: il trend sparkling in quest'occasione è stato declinato in modo super chic tra decorazioni preziosi, dettagli lurex e abiti custom di paillettes.

Cate Blanchett in Louis Vuitton

Da Zendaya a Emma Stone, i look vitaminici ai Golden Globe 2025

Sul red carpet dell'82esima edizione dei Golden Globe sono state diverse le celebrities che hanno scelto dei colori accesi, portando così un tocco vitaminico all'evento.

Zendaya in Louis Vuitton

Tra le più glamour della serata c'è stata Zendaya con un lungo e principesco abito color senape di Louis Vuitton (coordinato alle pumps in tinta nello stesso tessuto), anche se a farle concorrenza sono arrivate Isabella Rossellini e Dakota Fanning, entrambe in maxi dress rosso fuoco di Dolce&Gabbana.

Emma Stone in Louis Vuitton

Sempre in rosso ma di Louis Vuitton, anche Emma Stone, che ha sorpreso tutti con un inedito pixie cut. Via libera anche alle tinte pastello, da Selena Gomez in azzurro cielo di Prada ad Anya Taylor-Joy in un romantico slip dress di Dior, fino ad arrivare a Sharon Stone con un monospalla verde salvia di Georges Chakra.

Selena Gomez in Prada

Golden Globe 2025, le star che hanno sfilato in nero

Ai Golden Globe 2025 non potevano mancare i look neri, colore simbolo dell'eleganza senza tempo che di solito spopola sempre durante eventi di gala di questo calibro.

Miley Cyrus in Celine

Miley Cyrus ha scelto un lungo abito dark con gli orli di cristallo di Celine, Ashley Graham ha preferito un monocromo minimal ma con maxi scollatura di Bach Mai, mentre Zoe Kravitz ha preferito un tubino strapless con cintura a contrasto di Saint Laurent.

Ashley Graham in Bach Mai

Gal Gadot ha osato con dei cut-out sui fianchi con una creazione di Armani Privé, Keira Knightley ha optato per un prezioso dress by Chanel, Naomi Watts ha incantato i fan con un lungo tubino strapless con uno strascico scultura rosa confetto (si tratta di un modello custom di Schiaparelli Haute Couture). Chi tra tutte si aggiudica il titolo di più glamour della serata?

Naomi Watts in Schiaparelli Haute Couture