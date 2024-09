video suggerito

Emmy Awards 2024, i look delle star sul red carpet: agli Oscar della tv trionfano gli abiti principeschi Parata di star per il red carpet degli Emmy Awards 2024: da Selena Gomez a Jennifer Aniston, passando per Meryl Streep, tutti gli outfit degli oscar della tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Aniston e Anna Sawai

Nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2024, al Peacock Theatre di Los Angeles, si sono tenuti gli Emmy Awards 2024, gli Oscar della tv. Questa edizione, la 76esima, è la seconda dopo lo sciopero che aveva coinvolto attori e sceneggiatori a Hollywood e ha premiato le serie andate in onda nella stagione televisiva che va da giugno 2023 e maggio 2o24. Trionfa Shogun con ben 18 premi vinti, diventando la serie più premiata degli Emmy, seguita da The Bear che per la sua seconda stagione si porta a casa 11 statuette: vittoria per Jeremy Allen White per il ruolo di migliore attore protagonista in una serie comica; miglior attrice non protagonista a Liza Colón-Zayas e miglior attore non protagonista per Ebon Moss-Bachrach. Vittoria anche per Baby Reindeer (Miglior miniserie) e per i suoi protagonisti. Parata di star sul red carpet, dove vincono gli abiti principeschi.

I look della serata degli Emmy Awards 2024

Una serata quella degli Emmy Awards che ha portato tantissime star sul red carpet. Sul tappeto rosso trionfano abiti principeschi dai lunghi strascichi, come quello di Lily Gladstone, Selena Gomez e Naomi Watts, splendida in un custom Balenciaga verde smeraldo. Anche Gomez è stata una delle star più chiacchierate per quanto riguarda il look con questo abito dallo strascico ampio interamente nero e tempestato di cristalli effetto specchio sul décolléte. Un risultato impeccabile.

Selena gomez in custom Ralph Lauren

Tra le silhouette più popolari su questo red carpet c'è anche quella a sirena, con tanti abiti che scendevano dritti che hanno conquistato sia le star che i presenti sul tappeto rosso. Sempre perfetta Jennifer Aniston con un abito gioiello senza maniche, mentre tra le più chic della serata ci sono sicuramente due degli astri nascenti di Hollywood: Ayo Edebiri, star carismatica di The Bear, che splende in un custom Bottega Veneta effetto marmorizzato che ricorda una tela del Puntinismo; sempre super glamour anche Greta Lee, attrice che ha conquistato Hollywood con Past Lives, in un Loewe total white, brand di cui è volto. La nuova leva di attrici e attori sta rivoluzionando i canoni estetici anche sul red carpet, in cui la prima regola è e deve essere sempre sentirsi a proprio agio.

Ayo Edebiri in custom Bottega Veneta