Miriam Leone incanta agli Emmy Awards fasciata in un abito a sirena con strascico Miriam Leone ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards 2024: ha partecipato alla serata conclusiva di premiazione elegantemente vestita.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone

Gli Emmy Awards sono gli Oscar della tv, i premi che coinvolgono le serie andate in onda nella stagione televisiva che va da giugno 2023 a maggio 2o24. La cerimonia di premiazione si è svolta nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2024, al Peacock Theatre di Los Angeles. Shogun ha portato a casa 18 premi, diventando la serie più premiata degli Emmy, seguita da The Bear con le sue 11 statuette per l'acclamata seconda stagione. Premiata anche Baby Reindeer (Miglior miniserie) e per i suoi protagonisti. Parata di star sul red carpet, tra abiti principeschi e gioielli preziosi. Presente tra gli ospiti anche Miriam Leone.

I look degli ospiti agli Emmy Awards

Gara di stile sul red carpet degli Emmy Awards, dove le celebrity hanno puntato su creazioni eleganti e sfavillanti. Lungo strascico per Lily Gladstone, Selena Gomez e Naomi Watts, abito gioiello per Jennifer Aniston tempestato di perle e cristalli, minimal come sempre Jodie Foster, versione femme fatale per Sofia Vergara in rosso, total white per Greta Lee. Miriam Leone ha preso parte alla serata con un abito realizzato su misura per lei da una delle sue Maison del cuore.

Miriam Leone in custom Fendi

Miriam Leone sfila sul red carpet

Miriam Leone qualche giorno fa è arrivata a Los Angeles, dove ha partecipato prima al pre-party degli Emmy Awards e poi alla cerimonia finale di premiazione. Ha scelto per il primo appuntamento un look mannish total black: tailleur di raso nero, bralette in vista, sandali. Ha completato l'outfit coi preziosi gioielli di Bulgari, che la accompagnano sempre nelle occasioni speciali: è ambassador del brand.

Miriam Leone con gioielli Bulgari

Ha portato sul red carpet l'iconico serpente della Maison anche in occasione della cerimonia conclusiva. L'attrice qui si è confermata icona di stile ed eleganza. Ha sfilato con un abito strapless color crema, una creazione custom firmata Fendi: corsetto strutturati, gonna leggermente drappeggiata, strascico e pochette coordinata impreziosita con micro cristalli scintillanti. Per completare l'outfit ha aggiunto bracciale con motivo a spirale e collana della collezione Serpenti. La vera diva della serata.