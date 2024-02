L’ode alla moda di Miriam Leone: “Mi sentivo diversa e cercavo me stessa negli abiti” Miriam Leone da quando è piccola ama la moda vintage: “Mi sentivo diversa e mi cercavo in look che potessero rispecchiare la poesia e il caos che sentivo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Miriam Leone coltiva sin da piccola la passione per la moda. L'attrice, che ha cominciato la sua carriera vincendo Miss Italia nel 2008, ha proseguito con successo la sua strada nel mondo del cinema e della tv. In questi 15 anni il pubblico non ha mai smesso di sostenerla e amarla, apprezzandone il talento e la semplicità. Si è imposta anche come icona di stile, con look mai "gridati" o appariscenti, ma prediligendo invece outfit chic, eleganti e sofisticati. Nelle sue ultime apparizioni, prima della nascita del figlio Orlando, l'abbiamo vista fasciata in un abito con treccia posteriore alla Festa del Cinema di Roma e vestita di cristalli alla Paris Fashion Week. L'attrice,. ripercorrendo alcuni momenti della sua infanzia, ha spiegato perché per lei la moda è così importante: ha in particolare una predilezione per il vintage che la accompagna da quando era bambina.

Miriam Leone fan della moda vintage

Ispirata dalla bella giornata di sole, Miriam Leone ha scelto per la giornata di San Valentin un look colorato composto da cappotto e gonna di un rosa davvero molto particolare, tendente al fragola. Non è una creazione recente di qualche Casa di Moda, bensì un completo vintage. Da sempre l'attrice è solita andare alla ricerca di pezzi di moda unici, va a rispolverare la moda del passato alla ricerca di capi particolari, che possano farla sentire unica.

Miriam Leone in Etro

Ha scoperto la moda vintage da bambina e nel post condiviso su Instagram ha spiegato: "Ho iniziato a collezionare vintage perché nell’armadio della mia cameretta, quando andavo a scuola, avevo attaccate le locandine dei miei film preferiti e i redazionali di moda più belli che mi potessero ispirare a creare i miei abiti (me li cucivo anche da sola) e i miei look. Alla fiera di Catania (A’ Fera O Luni) trovavo il vintage più bello a prezzi incredibili". In quegli anni non era ancora trendy sfoggiare capi vintage, come lo è oggi.

Nel suo caso era più una questione di necessità: "Costava davvero poco e viste le mie finanze all’epoca era l’unico modo per poter avere look sempre diversi e spesso molto particolari". Per l'attrice era anche un modo per indagare dentro se stessa, per conoscersi e riconoscersi in ciò che indossava: "Era un modo per cercare il mio abitare (abito) nel mondo. Mi sentivo diversa e mi cercavo in look che potessero rispecchiare la poesia e il caos che sentivo dentro a quell’età, il mio cercarmi e non capirmi fino in fondo. C’è quella frase bellissima che dice a volte uno si sente incompleto, invece è soltanto giovane".

Miriam Leone in Fendi

Oggi grazie anche alla sua professione può indossare abiti meravigliosi, dentro e fuori dal set. È qualcosa che la entusiasma e la fa sentire grata: "Sognavo la moda e gli abiti meravigliosi che, ancora oggi, mi sembra un sogno poter indossare, infatti li indosso sempre con grande gratitudine e rispetto per il lavoro che c’è dietro. Un cappotto rosa ispira pensieri in una giornata di sole".