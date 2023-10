Miriam Leone sfila col pancione: illumina le passerelle di Parigi con l’abito di cristalli Miriam Leone è volata a Parigi per la Fashion Week, diventando una delle protagoniste dello show firmato L’Oréal andato in scena ieri ai piedi della Tour Eiffel: ecco cosa ha indossato per la sua prima sfilata col pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena chiusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024 ma si continua a parlare dei numerosi eventi che hanno infiammato la capitale francese. Ieri, ad esempio, oltre ai classici show delle Maison più famose al mondo, prime tra tutte Valentino, si è anche tenuta un'esclusiva sfilata firmata L’Oréal Paris. Per il sesto anno consecutivo il brand ha organizzato la Walk Your Worth, uno show che ha voluto celebrare l’empowerment femminile, l’inclusione e la sorellanza. A calcare la passerella allestita sotto la Tour Eiffel non ci sono state le classiche modelle (a eccezione di Kendall Jenner) ma le ambassador del marchio, da Elle Fanning a Eva Longoria fino, ad arrivare ad Andie MacDowell, Helen Mirren.

Miriam Leone alla sfilata di L'Oréal Paris

Alla sfilata di L'Oréal Paris non sono mancate le bellezze italiane, ovvero Elodie e Miriam Leone. Per entrambe si è trattata di un'esperienza davvero speciale ma per motivi differenti: se per la cantante è stato un debutto in passerella, l'attrice è tra i volti iconici del brand ma questa è stata la sua prima sfilata col pancione.

Miriam Leone a Parigi con Giulia Salemi ed Elodie

Da diversi mesi ha infatti annunciato di essere incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Paolo Carullo e non potrebbe essere più felice, tanto da non perdere occasione per rivelare le meravigliose forme della gravidanza (ormai molto evidenti). Ha passeggiato sul catwalk sicura di sé, non esitando a cullare con dolcezza il piccolo che porta in grembo.

Miriam Leone alla sfilata L’Oréal

Miriam Leone con il look sparkling

Cosa ha indossato Miriam Leone per la sua prima sfilata in versione mamma? Ha puntato sull'effetto sparkling, così da non passare inosservata. Ha indossato un lungo abito tempestato di scintillanti cristalli total silver, per la precisione un modello fasciante con le maniche lunghe, il collo alto, la gonna a campana e un piccolo taglio sulla schiena. Mentre camminava sul catwalk ha alzato l'orlo della gonna, rivelando delle mules con le fasce in pvc cangiante e il tacco kitten. Capelli sciolti e lisci, make-up con una linea di matita colorata molto marcata sotto gli occhi e forme della dolce attesa in vista: Miriam non è mai stata tanto splendida e luminosa.