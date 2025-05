video suggerito

La trasformazione di Miriam Leone: è ufficialmente entrata nella sua curly era Voglia di cambiamento per Miriam Leone: o c’è forse lo zampino di un nuovo progetto lavorativo? L’attrice ha ora una vaporosa chioma riccia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria al concorso di Miss Italia nel 2008 è stata per Miriam Leone il trampolino di lancio per sviluppare una solida carriera nel mondo del cinema. Nella storia del concorso di bellezza quella è stata la prima volta che la fascia e la corona sono andate a una miss coi capelli rossi. E proprio quella chioma è diventata il tratto distintivo dell'attrice, che negli anni ha sfoggiato diverse nuance di questa tonalità così sensuale, dal ramato freddo a un colore più caldo e avvolgente. Siamo abituati a vederla coi capelli lisci, ma a quanto pare ha deciso di cambiare drasticamente! E la trasformazione ha messo tutti d'accordo, stando ai tanti commenti positivi ricevuti.

Il drastico cambio hair look di Miriam Leone

Drastico cambio look per Miriam Leone che sui social si è mostrata a fan e follower in una versione inedita e inaspettata. Potrebbe essere una ventata di cambiamento portata dalla primavera! Oppure potrebbe trattarsi di una trasformazione dovuta a un nuovo progetto lavorativo. A volte per esigenze di copione si deve necessariamente cambiare immagine, per essere più aderenti al personaggio che si interpreta. Non sarebbe certo la prima volta per lei. Qualche anno fa per vestire i panni di Eva Kant sul set dei fratelli Manetti ha rinunciato agli iconici capelli rossi per sostituirli con la chioma bionda dell'indimenticabile compagna di Diabolik raffigurata nei fumetti originali.

Miriam Leone coi capelli ricci

Sulle passerelle della Primavera/Estate 2025 hanno sfilato tante chiome ricce, tutte diverse. Sembra essere il grande momento dei capelli mossi e ondulati, che anche le Maison hanno eletto a trend di stagione. Tagli corti, medi, lunghi: ce n'è per tutti i gusti e tutte le teste dal mullet al bob, dalla frangia alle asimmetrie alle scalature. Insomma si può giocare moltissimo, ma con una parola chiave: tanto volume.

Leggi anche Miriam Leone si gode le vacanze di Pasqua: posa in topless col cappello di paglia da oltre 700 euro

Sono le chiome naturali a vincere, nella Primavera/estate 2025. Dunque Miriam Leone ha centrato pienamente il trend con questo nuovo hair style, che ha riscosso molto successo. I fan si sono complimentati per la scelta della chioma leonina super vaporosa. "Questo hairstyling ti dona molto darling" ha scritto Paola Iezzi. E non è mancato un cuoricino dal marito Paolo Carullo.