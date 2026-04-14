La trasformazione di Mimmo Cesaroni: com’è cambiato Federico Russo, il protagonista della fiction

Ricordate Mimmo Cesaroni? È cresciuto ed è tra i protagonisti de I Cesaroni – Il Ritorno. Rispetto a quando era solo un bambino, è radicalmente cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto nei primi anni 2000 a oggi.

Ricordate Mimmo Cesaroni, il protagonista della serie che ha spopolato all'inizio degli anni 2000? Nella "vita reale" si chiama Federico Russo e a partire da ieri è tornato in tv con I Cesaroni – Il ritorno, il sequel della famosissima fiction. Fin dai primi minuti della puntata è stato quello che più di tutti ha sorpreso il pubblico con la sua incredibile trasformazione. Agli esordi era solo un bambino, non a caso ricopriva i panni del "piccolo di casa", ma ora è cresciuto e sembra essere destinato a diventare un'icona contemporanea di bellezza e di stile: ecco le foto che mostrano il cambiamento.

Le foto di Federico Russo da bambino

Federico Russo, meglio noto come il piccolo Mimmo Cesaroni, è tra i grandi protagonisti de I Cesaroni – Il Ritorno, la fiction che ha segnato il suo ritorno su Canale 5. Certo, negli anni ha continuato a fare l'attore, ma fino ad ora non era mai tornato a ricoprire i panni del personaggio che l'ha reso celebre.

Federico Russo da bambino

Ora le cose sono cambiate e, a giudicare dai video virali che lo vedono protagonista sui social, sono tutte impazzite per lui. Se agli esordi era solo un bambino (all'epoca aveva meno di 10 anni e incantava tutti con la sua tenerezza), ora è cresciuto ed è radicalmente cambiato. Ha 28 anni, è alto e snello, porta i piercing alle orecchie, i capelli lunghi e mossi e il ciuffo vaporoso, ma non ha perso lo sguardo penetrante che lo ha sempre contraddistinto fin da bambino.

Federico Russo nei primi anni 2000

Lo stile ora che è un giovane adulto

Mimmo de I Cesaroni nella vita "reale" vanta uno stile super glamour fatto di pantaloni oversize, camicie scollate, scarpe a punta e completi classici. Segue tutti i trend di stagione e sembra essere destinato a diventare un divo contemporaneo.

Federico Russo oggi

Porta spesso la barba incolta, rivela qualche tatuaggio "nascosto" quando indossa le t-shirt a maniche corte e ama giocare con i capelli, spaziando tra tagli cortissimi e caschetti spettinati. Insomma, Federico Russo è il nome da tenere assolutamente d'occhio: scommettiamo che dopo il successo de I Cesaroni – Il Ritorno comincerà a essere considerato un vero e proprio sex symbol dalla Gen Z?