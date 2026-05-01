Can Yaman senza barba, le foto prima e dopo la rasatura: il cambio look per esigenze di copione

Can Yaman ha sconvolto in fan radendo completamente la barba e mostrando in un video il momento della rasatura. Il nuovo look pare sia dovuto a necessità di copione.

Can Yaman senza barba

Diciamo addio a Can Yaman con la folta barba, l'attore turco ha drasticamente cambiato look radendo completamente il viso. Lui stesso ha mostrato il viso glabro su Instagram pubblicando alcuni scatti prima e dopo e persino il video in cui rasa la barba. Sotto il breve video social la didascalia "Come si diventa un personaggio…", il che suggerisce come la scelta di stile probabilmente derivi da esigenze di copione. Can Yaman si appresta infatti a iniziare le riprese di Bro, sit-com prodotta da Lux Vide e ideata da Giovanni Nasta, attore e regista che Yaman ha conosciuto sul set di Viola come il mare.

Can Yaman mentre taglia la barba

Can Yaman taglia la barba per interpretare un ruolo comedy

Can Yaman per la prima volta sceglie un progetto televisivo comedy, portando in scena un personaggio molto diverso rispetto a quelli che hanno contribuito ad accrescere la sua fama. E' dunque probabile che l'attore abbia modificato il suo aspetto tagliando l'ormai iconica barba per interpretare il ruolo inedito. Le riprese della sit-com dovrebbero iniziare questa estate, non si sa ancora molto della trama ma Can Yaman dovrebbe interpretare il ruolo di un avvocato. Ad annunciare l'inizio delle riprese è stato lo stessa Yaman durante una conferenza a Sanremo, quando ha co-condotto una serata al fianco di Carlo Conti. La star di Sandokan ha anche finito da poco di girare una serie tv spagnola intitolata Il labirinto delle farfalle, basata su una trama thriller in cui Yaman da il volto a Kaplan, un ex agente segreto, e di cui Mediaset ha acquistato in diritti per la trasmissione in Italia su Canale 5.

Can Yaman prima e dopo senza barba

"Ti odieranno": i commenti dei fan alla barba rasata

"Ti odieranno", cosi scrive Can Yaman nel commento al video girato nel barber shop a Roma e riferendosi a chi gli ha tagliato la barba. L'attore evidentemente si aspettava una serie di commenti negativi provenienti da tutte le fan e i fan indignati per la scelta del viso senza folta peluria. In realtà la maggior parte dei commenti che si leggono sotto i post social sembrano positivi: "Con barba o senza sei sempre tu, affascinante, magnetico" scrive una fan che apprezza l'attore anche senza barba.

La foto di Can Yaman con Fiorello

A far girare ancor più la notizia della barba tagliata di Can Yaman (sigh!) è stato Fiorello che durante una puntata de La pennicanza ha trasmesso il video della rasatura dicendo scherzosamente di essere stato lui a tagliare la barba all'attore turco. Quest'ultimo sul profilo Instagram ha anche pubblicato una foto senza barba al fianco di Fiorello.