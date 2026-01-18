Samira Lui cambia look per una sera: sorprende coi capelli lisci al posto dei ricci

@alessiaratclifmakeup

Samira Lui è uno dei volti di punta del momento sul piccolo schermo. Riscuote molto successo la sua presenza in tv accanto a Gerry Scotti, ne La Ruota della Fortuna. Lo spin off del game show Mediaset si chiama invece La Ruota dei Campioni e nella puntata di venerdì 16 gennaio, Samira Lui ha sorpreso tutti con un drastico cambio look.

A sorpresa, ha sfoggiato un hair look insolito. I capelli ricci sono uno dei suoi tratti distintivi: vanta una chioma folta e voluminosa, con ricci sempre molto definiti a cui non rinuncia quasi mai. Ma ogni tanto, un cambiamento ci sta! A tutti piace vedersi diversi per una sera e infatti ha stupito il pubblico con la chioma liscia. Non è la prima volta che sperimenta questo hair look sul piccolo schermo e inevitabilmente si sono scatenati i commenti: c'è chi ha sottolineato la sua bellezza in entrambe le versioni, chi si è schierato per quella o quell'altra acconciatura.

Ognuno ha le sue preferenze e in effetti la scelta tra ricci e lisci è un dilemma mai risolto, ma le due versioni danno effettivamente un tocco differente all'immagine. La chioma leonina rende "esplosiva" la bellezza della valletta, le dà qualcosa in più, la rende più unica e inconfondibile. Viceversa, in versione silk hair acquisisce maggiore eleganza, risulta più sofisticata e sicuramente vengono messe in risalto le sfumature caramello della chioma, che guadagna anche in termini di lunghezza.

Per Samira Lui questo è un momento clou, per la carriera. Si vocifera addirittura di una sua presenza sul palco dell'Ariston, al prossimo Festival di Sanremo, come co-conduttrice della kermesse, anche se Pier Silvio Berlusconi in merito a questo temporaneo passaggio in Rai si è dimostrato poco convinto. Per il momento La Ruota della Fortuna vanta successi di ascolti quotidiani, che soprattutto all'inizio della stagione televisiva hanno messo in crisi il game show concorrente, ossia Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il merito è di una formula consolidata, del cosiddetto "effetto nostalgia" verso un programma storico, della bravura dell'amatissimo padrone di casa, ma anche della sintonia che si è creata con la valletta. Il pubblico la sostiene sin dal primo momento, apprezzandone i modi pacati e la naturalezza, ma qualche frecciatina degli haters in questo periodo di forte attenzione mediatica non è mancato. Qualcuno ha ipotizzato il ricorso a troppi ritocchi estetici, che lei ha prontamente smentito, ammettendo di aver solo aumentato il seno. I suoi fan ovviamente sperano di vederla anche sul prestigioso palco dell'Ariston.